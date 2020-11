L’ancien président du FC Barcelone, Sandro Rosell .

La section 7 du tribunal de Barcelone a confirmé ce vendredi la dossier de la plainte que le président du groupe Mediapro, Jaume Roures, et la même société de production présentée pour espionnage du FC Barcelone et de l’ancien président du club Sandro Rosell.

Il a été convenu dans une résolution consultée ce vendredi par Europa Press, dans laquelle rejette l’appel de Roures et Mediapro contre la décision du tribunal d’instruction d’archiver l’enquête sur le club et Rosell, en plus de l’ancien directeur général du Barça Licensing & Merchandising Joan Carles Raventós, entre autres officiels du club, et l’ancien directeur des technologies de l’information de Mediapro.

Le tribunal constate que il n’y a pas assez de preuves pour soutenir l’espionnage présumé qui, selon la plainte de Roures, aurait été “induit, incité ou aidé” par Rosell et le Barça.

En 2016, Mediapro a déposé une plainte contre Rosell et le Barça pour un prétendu crime continu de divulgation de secrets d’affaires, contre la vie privée de l’un des fondateurs de Mediapro Jaume Roures et la poursuite du vol aggravé. La plainte visée événements qui se seraient produits entre 2009 et octobre 2011, et le groupe audiovisuel a affirmé qu’un ancien employé de la société avait «délibérément et systématiquement» accédé aux e-mails de Roures et les aurait transmis à Rosell.