Mis à jour le 12/05/2020 à 14:06

Laura Zapata est l’une des actrices les plus célèbres du Mexique, car après son rôle de Malvina dans «María Mercedes», elle est devenue l’une des plus méchantes à la télévision, donc à partir de ce moment, elle a été l’interprète préférée pour être l’antagoniste de mélodrames.

Mais au-delà de son grand talent, sa carrière a également été gâchée par ses commentaires, ce qui l’a impliquée dans diverses controverses. L’un des plus connus est le malheureux enlèvement qu’il a vécu à côté de sa sœur Ernestina en 2002.

Il y a quelques jours dans une interview avec le programme FenêtrageZapata a rappelé quelques passages de ce terrible moment. Le célèbre a assuré que certains membres de sa famille ne voulaient pas payer sa rançon et il a également généré une bagarre sans fin avec sa sœur Ernesta sodi.

Laura Zapata et sa sœur Ernestina Soli ont été enlevées en 2002 (Photo: Televisa)

SA MAUVAISE RELATION AVEC ERNESTINA

Laura Zapata Elle a dit que sa famille avait été fracturée après l’enlèvement et que malgré le fait que selon elle elle avait tout fait pour sauver Ernestina, elle blâme Zapata pour son enlèvement dans son livre “Libérez-nous du mal”.

«Ils n’ont pas payé un sou pour moi, ni Thalía ni personne d’autre. La distanciation est venue quand j’ai voulu faire une pièce et qu’ils l’ont interdite, Thalía ne voulait pas que quoi que ce soit soit rendu public », a déclaré Zapata, qui en 2005 a présenté la pièce de Cautivas au Mexique, sur la base de son récit de l’enlèvement.

Sœurs Laura Zapata, Thalía et Ernestina Sodi sur une photo de famille (Photo: Thalía / Thalía)

Après le kidnapping, Ernestina Sodi Il a mentionné que Laura était de connivence dans cet événement malheureux, c’est pourquoi ils l’ont libérée plus tôt et n’ont pas demandé de rançon, ce qui a déclenché la séparation des sœurs. Dans La minute qui a changé mon destin, Zapata en a parlé.

«Ernestina ne s’est pas remise de cette expérience, elle m’a dit un jour qu’elle n’était plus kidnappée et que je devais tourner la page, mais non. Je me suis consacré à l’assimiler, à le comprendre (…), elle a menti en disant cela (que Laura Zapata était impliquée dans le kidnapping). Quand je suis sorti de captivité, je me suis consacré à me battre pour la sortir de captivité », a-t-il déclaré.

À ce jour, le combat entre Laura Zapata Oui Ernestina SodiApparemment, il n’y a pas de trêve entre les sœurs.

