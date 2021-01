Les autorités australiennes ont refusé d’alléger la quarantaine des joueurs de tennis qui joueront le open d’Australie. La demande avait été faite par le numéro un de l’ATP, Novak Djokovic, après que jusqu’à 72 joueurs de tennis aient été contraints de rester pendant deux semaines sans quitter leur chambre pour partager un avion avec des passagers qui avaient été testés positifs au COVID-19.

«Les gens sont libres de présenter une liste de revendications, mais la réponse est non», répondit brusquement l’homme. chef du gouvernement de l’État de Victoria, Daniel Andrews. La demande est venue de Novak Djokovic, numéro un de l’ATP et défenseur de la couronne à l’Open d’Australie, qui au moyen d’une lettre aurait demandé Craig Tiley, Président de Tennis Australia, pour assouplir les mesures et permettre aux joueurs de tennis de s’entraîner, selon le site spécialisé dans le tennis Point Break.

Cependant, la demande est tombée dans l’oreille d’un sourd. “Il n’y a aucun traitement spécial pour personne”, Fit remarquer Daniel Andrews. Malgré le fait que de nombreux joueurs de tennis ont prétendu ne pas savoir qu’ils devraient passer une quarantaine stricte avec aucun élément positif parmi les passagers – qu’ils aient été en contact étroit avec eux ou non – Andrews assure que les règles étaient très claires.

«Je sais que certains joueurs ont un peu parlé des règles. Eh bien, les règles s’appliquent à eux comme à tout le monde, et ils ont tous été informés de cela avant leur arrivée, et c’était la condition dans laquelle ils sont arrivés », a déclaré Andrews. Il n’y a pas de traitement spécial ici. Parce que le virus ne vous traite pas spécialement. Alors nous non plus “, il a souligné.

Le nombre de joueurs de tennis isolés s’élève à 72

Le nombre de joueurs de tennis qui devront rester en quarantaine stricte pendant les deux prochaines semaines – dans trois open d’Australie-, s’élève désormais à 72 joueurs de tennis. Outre les vols au départ de Los Angeles et d’Abu Dhabi avec trois points positifs parmi leurs passagers, il y en avait un autre de Doha dans lequel ils ont voyagé, entre autres, Carlos Alcaraz et son entraîneur. Juan Carlos Ferrero.

Lorsque les points positifs pour le coronavirus de certains des passagers avec lesquels ils partageaient un vol vers Melbourne sont devenus connus, les mesures de quarantaine sont devenues plus strictes au point d’interdire aux joueurs de quitter leur chambre pendant deux semaines, abandonnant ainsi la possibilité de train pendant un maximum de cinq heures qui étaient initialement autorisées.

Ce fut une grande agitation parmi de nombreux joueurs de tennis, même la possibilité d’un boycott du tournoi ou le report des dates a été mise sur la table. Ce dernier aspect a été écarté par l’organisation, garantissant que le calendrier des tournois – du 8 au 21 février – sera maintenu.

L’impossibilité de formation, l’insatisfaction face aux repas reçus à l’hôtel, etc. ont été les principales critiques de nombreux joueurs de tennis concernés. Pour cette raison, Novak Djokovic, qui est mis en quarantaine à Adélaïde, a décidé de faire preuve de solidarité avec ses coéquipiers et de leur demander de pouvoir s’entraîner et recevoir un régime en fonction de leur statut d’athlète d’élite. Mais le gouverneur de Victoria a été clair et n’ouvrira pas la main.