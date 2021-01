Environ 78 minutes et pour donner une tranquillité totale aux ‘neroazzurros’, Lautaro Martinez semble marquer son tour du chapeau dans le cinquième but de la Inter de Milan contre. Crotone, pour la reprise de la compétition de Serie A. L’attaquant argentin a entamé l’année 2021 en beauté, où il espère se consolider comme l’un des meilleurs attaquants du monde.

Déjà avec son double et participation au deuxième but de l’Inter, Lautaro avait signé un très bon départ, mais pas content ou beaucoup moins satisfait, il était de nouveau présent sur le tableau de bord, désormais avec une tête, pour marquer le cinquième de Conte, qui s’est finalement imposé 6-2.

L’autre tellement

Après que Niccolo Zanellato (12 ′) a ouvert le score en faveur de l’équipe visiteuse, Lautaro Martínez (20 ′) a confirmé son efficacité, avec une brillante définition de la droite, après une magnifique passe décisive de Romelu Lukaku. Onze minutes plus tard, le «Toro» a mis la pression sur le défenseur Luca Marrone et contraint un but contre pour le set 2-1, au grand bonheur de tous les supporters du pays.

À 57 minutes, l’attaquant argentin a complété son doublé pour l’Inter 3-2, après une bonne action de Lukaku sur le balcon de la surface, et une belle passe de Brozovic, pour définir plus tard le gaucher face au gardien de but. .

L’aperçu du ‘Bull’

Lautaro Martínez a dit au revoir à 2020 avec un but, lors de la victoire (2-1) sur Hellas Verona. Et voilà, en ce début d’année, le Sud-américain a de nouveau gonflé les filets en Serie A. L’attaquant a ainsi signé son septième but de la saison.

Eliminé de la Ligue des champions, avec seulement quelques victoires, l’Inter Milan n’a plus qu’à se battre pour le «Scudetto», une tâche plus que compliquée. Pour l’instant, l’équipe dirigée par Conte est deuxième avec 33 points, un de moins que le leader du Milan AC, qui jouera ce jour-là contre Benevento de Lapadula.

Crotone, quant à lui, est un candidat sérieux pour aller à la deuxième division de football de ce pays. La photo du moment indique que les «Sharks» sont avant-derniers, avec seulement neuf unités, devant le bas de Turin.

