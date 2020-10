La Sélection Argentine Il a commencé les éliminatoires du pied droit, remportant des victoires contre l’Équateur (à La Bombonera) et la Bolivie (à la hauteur de La Paz). Ainsi, il a commencé un nouveau rêve de Coupe du monde qui cherche à mettre fin à une longue séquence sans titres pour le Major.

Avec un changement important dans l’usine par rapport à ce qu’était la Russie 2018, Lautaro Martínez apparaît comme le nouvel avant-centre choisi par Lionel Scaloni et leur nombre, au moins lors de leurs premières rencontres amicales, est très positif.

Et celui qui a beaucoup d’expérience à la fois dans l’Albiceleste et dans le football national et international est Diego Milito. L’ancien footballeur et actuel directeur sportif des courses a déclaré que Lautaro Martínez “Il fait partie d’une équipe d’élite, accompagné d’un excellent entraîneur, de bons coéquipiers et concourant pour des choses importantes.”

Bien qu’il ait été tenté par Barcelone, El Toro a décidé de continuer à l’Inter et pour Milito il est encore “loin de son plafond”. L’ancien joueur a affirmé que Latuaro «Il est jeune, il a besoin de continuer à peaufiner les choses et il est dans un endroit formidable qui lui permettra de continuer à grandir.

Pour conclure, dans un dialogue avec TyC Sports, Milito a souligné le travail de l’attaquant de l’Inter en équipe nationale et a déclaré: “Je le vois bien et à l’aise. Il s’entend très bien avec Lionel Messi et avec le reste de ses coéquipiers. Ce sera le 9 la sélection depuis longtemps. “