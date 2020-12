La FIA a accédé à la demande de Renault Oui Fernando Alonso Il pourra participer au test pour jeunes pilotes qui se tiendra à Abu Dhabi le 15 décembre après le grand prix qui aura lieu sur ce circuit. Carlos Sainz a l’intention de sortir de la McLaren après cette course pour monter sur la Ferrari pour effectuer ledit test. Cependant, le Madrilène aura plus de mal que l’Asturien à obtenir l’autorisation de la Fédération internationale de l’automobile.

Et c’est que, pour que Fernando Alonso puisse participer aux tests pour les jeunes pilotes, la FIA a dû changer ses règles afin qu’elles soient ouvertes à plus de participants. Pour cette raison, la Fédération internationale de l’automobile a décidé de faire une exception pour les conducteurs qui n’ont actuellement pas de contrat, donc en plus de Alonso, Robert Kubica ou Sébastien Buemi peut être à Abu Dhabi si Alfa Romeo ou Taureau rouge ils le jugent approprié.

Pour justifier sa présence dans ce test, Carlos Sainz a récemment profité de la courte pré-saison, qui touchera les pilotes qui font leurs débuts en Formule 1, ceux qui reviennent dans le grand cirque comme Fernando Alonso, et aussi ceux qui changent d’équipe. comme c’est votre cas. “Ce n’est un secret pour personne que je serais intéressé à essayer la Ferrarimais cela ne dépend pas de moi. Cela dépend des intérêts des équipes, qui doivent s’entendre, et de la FIA. Une journée et demie pour préparer une saison est pratiquement impossible, ce sera très compliqué, tout comme ce sera fait à Fernando et Ricciardo“, Il a dit Carlos Sainz.

Ferrari, en principe, n’a pas Carlos Sainz

Chez Ferrari, ils pensent qu’il sera difficile pour la FIA de faire une exception pour le pilote madrilène, c’est pourquoi elle a choisi Robert Shwartzman et Antonio Fuoco pour participer au test des jeunes pilotes d’Abu Dhabi. Il faudra voir si l’autorisation qui a obtenu Fernando Alonso encourage ceux de Maranello à faire un effort pour que Carlos Sainz puisse Ferrari à Yas Marina.

Afin d’avoir plus d’options pour participer au test des jeunes pilotes, l’équipe italienne pourrait bien l’utiliser si McLaren voulait également que Ricciardo participe à ce test. Cependant, ceux de Woking, avec Haas, ont tenté de boycotter la présence d’Alonso dans ce test.

«Il est clair que nous avons tous voté pour un changement de règle au début de l’année, lorsque cette pandémie a commencé, qui s’est terminée par Ces tests sont clairement destinés dans le règlement sportif dans le seul but de tester les jeunes», A argumenté Andreas Seidl. “Je pense que les règles disent que les coureurs qui ont fait un maximum de deux grands prix ne peuvent pas participer. Et puis cela donne à la FIA la possibilité aussi, à sa discrétion ou à son entière discrétion, de faire des exceptions », a ajouté le patron de l’équipe McLaren.

Ironiquement, Andreas Seidl a souligné: «Fernando est un grand pilote de Formule 1, avec un excellent palmarès de succèss. Et vraiment je ne vois pas comment cela s’inscrit dans le seul but de tester un jeune cavalier». «D’un autre côté, s’ils le définissaient comme un jeune pilote, pour être honnête, je pense que ce serait un excellent message pour nous tous, car alors je me considérerais aussi comme un jeune membre de l’équipe de Formule 1, ce qui me fait du bien. Mais cela ne justifie pas que ce test aille de l’avant », a-t-il conclu.

Sainz et Ferrari ont besoin de McLaren comme allié

Reste à voir si maintenant que la FIA a autorisé la présence de Fernando Alonso dans ces tests, et quoi Carlos Sainz prétend être en eux aussi, McLaren tente de Ricciardo peut faire ses débuts à Abu Dhabi ce qui sera sa voiture la saison prochaine. Sinon, il partira désavantagé par rapport à Alonso puisqu’il n’aura qu’un jour et demi de pré-saison pour s’adapter à sa nouvelle voiture.