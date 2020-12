Europa Press et Ap

Journal La Jornada

Lundi 28 décembre 2020, p. 4

Madrid. L’attaquant du FC Barcelone Leo Messi garde son avenir en suspens pour la fin de cette saison, dans laquelle il a hâte de s’adapter progressivement à un nouveau vestiaire et d’accepter sa situation après avoir été forcé et trompé par l’ancien président. Josep Maria Bartomeu.

«Oui (j’enverrais à nouveau le burofax), c’est une façon de le formaliser et de le rendre officiel. J’avais dit au président pendant les six derniers mois que je voulais aller, pour m’aider, et il «non, non». C’était une façon de dire sérieusement que je voulais y aller », dit-il.

L’Argentin a révélé hier dans une interview avec Jordi Évole dans le Sixième que l’été avait mal passé avec son départ frustré du Barça. Je pensais avoir terminé un cycle, j’avais besoin d’un changement, j’avais besoin de sortir de tout ça. A cause des problèmes qui étaient dans le club, à cause de ce qui allait arriver, je savais que cette année allait être une année de transition, avec de nouvelles personnes, et moi, comme je lui ai toujours dit, je voulais continuer à me battre pour plus de titres et je sentais qu’il était temps changement. Je voulais partir et je voulais bien faire, a-t-il expliqué.

Le capitaine du Barça a de nouveau souligné à Bartomeu comme coupable que son souhait n’avait pas été exaucé. Il ne voulait pas et a commencé à filtrer les choses et à faire de moi le méchant, mais je suis calme. Ce n’était pas facile de décider que je quittais le club de ma vie, ma ville. Cela n’aurait pas dû être aussi radical, a-t-il ajouté.

J’ai hâte de me battre sérieusement pour tout ce que nous avons devant nous, excité. Je sais que le club traverse une période très difficile et que tout ce qui l’entoure est difficile, a déclaré Messi.

Cependant, à partir du 1er janvier, il peut négocier avec d’autres équipes, car son contrat avec Barcelone expire en juin. Le club a rapporté hier que Leo – en vacances en Argentine – raterait le match de la Ligue espagnole contre Eibar demain, alors qu’il se remettait d’une blessure à la cheville.