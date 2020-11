Vallobín, quant à lui, a commencé le jeu avec plus d’approches dans la région d’Avilés. Pourtant, ce serait l’équipe visiteuse qui serait en mesure de déséquilibrer le score lorsque Rafael, d’une tête, battait le but Marcos après un centre de l’aile droite de son coéquipier Félix alors qu’il ne s’était écoulé que dix minutes. À la suite des deux, Avilés a fermé les lignes, j’ai attendu derrière et j’ai défendu le résultat.

Les Vallobín ne sont pas tombés en panne malgré le but et ont également généré leurs opportunités, mais les Avilés, avec une défense sérieuse et avec beaucoup de travail, ont réussi à se reposer avec le score en leur faveur et avec le but accompli.

La seconde mi-temps était une copie conforme de la fin de la première, puisque Avilés est sorti fermé derrière et défendant ses revenus contre un Vallobín qui a ouvert les lignes et s’est également approché de la région d’Avilés, mais manquait d’efficacité. Dans les premières minutes de cette seconde mi-temps, Nacho Cabal avait l’un des plus nets du Vallobín, mais David Armengol a montré sa qualité et s’est bien dégagé des poings. Natalio, qui cette fois est sorti du banc, a pu augmenter la distance d’Aviles avec un tir de l’extérieur de la surface que Marcos a bien arrêté.

Nacho Cabal a tenté à nouveau à la 66e minute et était sur le point de marquer l’égalisation, mais il était trop diverti et le défenseur en visite Alburquerque l’a devancé et a dégagé le ballon. Le jeu est alors entré dans une phase de beaucoup de jeu au centre du terrain, avec de nombreuses interruptions, de nombreuses fautes qui ont facilité le passage des minutes sans que rien d’autre ne se passe.