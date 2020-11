Contre l’équipe de Sandoval, il n’y a pas eu les joies offensives des trois disputes précédentes, contre Las Palmas, Castellón et Saragosse. En première mi-temps, les Bleus étaient, sauf pour les premières minutes, très agrippés, sans capacité à déborder et ce qui est pire, avec trop d’écarts défensifs. Les Madridistas ont donc eu deux belles opportunités de prendre de l’avance sur le tableau de bord alors qu’il restait encore 20 minutes de jeu, l’une d’elles, de Mula, vraiment incroyable d’échouer, avec tout le but pour lui, qui était situé en bordure de la surface. petite. LZiganda a réussi à s’installer petit à petit à l’arrière et Fuenlabrada ne s’est plus trouvé aussi à l’aise dans son approche du but de Femenías.. Mais en ce qui concerne l’attaque, Oviedo a dû attendre la 28e minute pour se déplacer avec un certain danger devant le cadre de Rosic, avec un tir dévié de Borja Sánchez.

Mais qu’est-ce que le football, après une première mi-temps à oublier, Oviedo a fini par se rendre aux vestiaires avec un avantage de but, réalisé par Nahuel depuis l’extérieur de la surface, dans un jeu dans lequel le gardien de Fuenlabrada a pu faire autre chose pour l’empêcher. . Et les Asturiens ont marqué quand ça fait le plus mal, à la limite de la pause. Et c’était perceptible, car l’équipe de la communauté madrilène est sortie sur le terrain en seconde période avec apparemment moins d’intensité, ce qui a facilité les choses pour les Bleus, qui alors oui, pendant quelques minutes, ils ont trouvé les espaces souhaités et ont eu des chances. d’avoir marqué le deuxième but.

Mais ils ne l’ont pas fait. Et pourtant, quand cela semblait plus contrôlé, ils avaient le match, les Bleus ont vu comment Fuenlabrada mettait l’égalité à un sur le tableau de bord. C’est après un penalty contesté commis par Carlos Hernández sur le dangereux et puissant Kanté, qu’il a lui-même marqué un but. Oui, le défenseur de Carbayón a peut-être touché le ballon dans sa tentative de dégagement, mais il est également vrai qu’il y a des joueurs bleus qui risquent excessivement des disputes dans la zone qui, en principe, ne donnent pas l’impression qu’ils peuvent finir dans le but.

C’est aussi dommage qu’Oviedo ait fini par perdre les 20 dernières minutes à la recherche d’une éventuelle victoire après une expulsion ridicule, dans un jeu dans le no man’s land, de leur avant-centre Blanco Leschuk. C’était deux cartons jaunes absurdes, surtout pour un joueur avec l’expérience de Leschuk. A dix, les hommes de Ziganda n’ont subi pratiquement aucun stress, mais en même temps ils n’ont pas forcé la machine à essayer de finir de prendre les trois points. C’est-à-dire qu’à la fin ils ont même accepté la cravate.