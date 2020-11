Il est temps de se souvenir et de rendre hommage à Diego Armando Maradona, le meilleur footballeur de l’histoire pour beaucoup et un Dieu en Argentine. Cependant, des voix très critiques commencent à apparaître de son environnement après ce qui s’est passé avec Pelusa dans ses dernières heures en vie. En réalité, Matías Morla, avocat et ami proche de ’10’, a explosé dans une déclaration sévère contre le personnel de santé et a averti qu’il demandera une enquête sur sa mort «jusqu’à la fin des conséquences».

“Idiotie criminelle” et “12 heures sans attention”, C’est ainsi qu’il a défini les soins médicaux que Maradona a reçus à San Andrés, un quartier exclusif situé entre Nordelta et le complexe Villa Nueva, à la frontière entre Tigre et Escobar. “Il est inexplicable que pendant douze heures, mon ami n’ait pas eu l’attention ou le contrôle de l’avocat de la santé à ces fins.. Ce fait ne doit pas être négligé et je demanderai que les conséquences soient étudiées jusqu’à la fin. Comme le disait Diego, “tu es mon soldat, agis sans pitié” “, a déclaré Matías Morla dans sa déclaration:” L’ambulance a mis plus d’une demi-heure pour arriver, ce qui était une idiotie criminelle. “

A bientôt, mon ami. Au revoir commandant. Tu vas me manquer”, Morla a écrit sur son compte Twitter, une publication qui a immédiatement reçu des réponses de nombreux fans de Maradona, certains d’entre eux accusant l’avocat et même le qualifiant de «parasite».

Il y a trois semaines, l’avocat l’a félicité pour son anniversaire avec un hommage sincère sur son profil Instagram en publiant une photo des deux ensemble et un texte émouvant: «Quand nous avons commencé cette aventure ensemble, c’était la relation d’un avocat avec la figure la plus importante du monde. Aujourd’hui, vous êtes mon ami, mon frère dans la vie et tout cela grâce à votre humilité et votre grandeur. Merci pour toutes ces années partagées, de m’apprendre au jour le jour, de m’avoir permis de réaliser mon rêve. Je vous souhaite un joyeux anniversaire et tout le bonheur du monde car c’est ce que vous méritez. Vous avez tout donné pour votre pays, pour votre famille, pour vos amis et le meilleur souhait de ceux d’entre nous qui vous aiment bien est que vous ayez la meilleure vie. Je t’aime beaucoup mon ami”.