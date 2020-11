Javier Tebas Il a comparu mardi devant les médias après la présentation des limites salariales des 42 clubs professionnels espagnols. Le président de la Ligue a analysé la situation économique des équipes et a évoqué la crise que traverse Barcelone: “Vous avez réduit vos revenus de 30%, vous devez avoir une année de transition”.

Crise du coronavirus

«La question économique et leur quotidien sont importants, tout comme le fait de s’assurer que les gens peuvent retourner dans les stades le plus rapidement possible. Cela ne fait pas partie de nos priorités. Une fois la deuxième vague passée, avec le vaccin et les tests antigéniques, ce serait le bon moment pour l’augmenter ».

Situation économique de Barcelone

«Avec ces données, nous comprenons la situation que le club a avec ses joueurs, il doit négocier avec eux pour réduire leur salaire. Valence a également dû vendre ses joueurs et repenser sa trésorerie. Les clubs qui dépendent le moins des droits audiovisuels ont le plus de problèmes. Il est important de faire correspondre nos revenus aux dépenses. Ils ne seront pas pénalisés s’ils n’atteignent pas la limite, mais ce que Barcelone ne réduit pas cette année les affectera pour la saison suivante. Le problème est de voir comment la trésorerie se termine à la fin de la saison. Je crois que maintenant il n’y a pas de faillite. Ils sont en passe de résoudre leurs problèmes et ils ont une stratégie.

Madrid et le Barça

«Ils ont tous les deux des équipes qui peuvent être compétitives en Europe. Sauf en Angleterre, le reste des marchés a été des mouvements internes. Les joueurs de Madrid et de Barcelone sont compétitifs et ces types de clubs devraient marquer une année de transition. Vous ne pouvez pas concourir pour la même chose. Barcelone doit prendre le taureau par les cornes pour avoir une structure économique correcte. Il a réduit ses revenus de 30%, il doit avoir une année de transition.

Super League européenne

«C’est encore une ligue clandestine et ça n’a cessé de durer que dix minutes, lorsque Bartomeu est sorti pour dire qu’il avait signé. Lorsque vous parlez derrière votre dos de football, vous parlez sans avoir la conscience tranquille. Cela nuit aux clubs qui participent et à ceux qui ne le font pas. Ce serait aussi une ruine pour le fonds qui veut y mettre de l’argent, ils vont s’amuser à perdre de l’argent.

Vaccin

«Nous n’allons pas avoir d’accès spécial aux vaccins. Nous espérons qu’ils y seront bientôt, fin janvier ou plus tôt. Les premiers sont destinés aux personnes à risque. Une fois ces personnes vaccinées, la vie changera, mais le football n’en bénéficiera pas.

Réduire les dépenses du club

«Il a été réduit dans les dépenses salariales et aussi dans les achats, bien que vous les radiez plus tard. Les salaires sont l’élément fondamental dans lequel il a été réduit. Je ne peux pas dire que Barcelone a fait quelque chose de mal, sans le coronavirus, nous ne parlerions pas de réduction des salaires.

Nouvelle législation sur les bookmakers

«Nous avons calculé que nous allons cesser de recevoir 90 millions. À cela, il faut ajouter l’impact du COVID. Le joueur le plus affecté financièrement dans les ligues majeures est celui de l’Espagne. Il en coûte pour amener les joueurs. Si nous ne le réalisons pas, nous allons nous tuer petit à petit en tant qu’industrie ».

Renouvellement de Ramos avec Madrid

«La même chose que j’ai dit avec Messi: avec les départs de grandes stars du football mondial on ne l’a pas remarqué, donc avec le reste pareil. Je pense qu’il continuera à Madrid ».

Votre salaire

«J’ai un salaire important et une grande partie est soumise à des primes. Une grande partie de mon salaire est soumise à cela et s’il y a une crise, elle sera affectée et cela se verra dans les comptes 20/21 ».

Crise de Malaga

Il fait un gros effort. Il a un double problème: il est venu d’une baisse de First et de la réduction des revenus qui en découlent et de la crise COVID. L’effort qu’ils font est très important et ils respectent les règles sans excuse. Nous les félicitons d’ici, ils ont une double circonstance qui ne se produit pas dans tous les clubs.

Problèmes au Betis

«Ils ont plusieurs options: vendre des joueurs ou ajuster les salaires, ou les deux. Je ne les vois pas avec des problèmes de trésorerie. La plupart des clubs, y compris Barcelone et Valence, avec ce qu’ils font, le résultat ne devrait pas être inquiétant. Nous devons prendre des mesures maintenant que nous voyons la lumière au bout du tunnel ».