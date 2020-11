Un moment de la rencontre entre le Barça et le Betis .

L’inertie de la majestueuse victoire de jeudi en Euroligue contre Fenerbahce, sûrement le meilleur match de l’ère Jasikevicius, a suffi pour Le Barça a remporté ce samedi sa huitième victoire en Ligue ACB 82-53 contre un Betis qui n’a pas résisté au Palau Blaugrana.

Mirotic, qui a terminé le match en tant que meilleur buteur avec 18 points, a obtenu les sept premiers pour le Barça, comme si le match contre le Betis était une simple extension de ce qui a été vécu 48 heures auparavant sur la même scène.

Mais ce n’était toujours pas suffisant pour commencer à marquer des avantages et les Verdiblancos ont tenu le type jusqu’à 7-8 (min. 4). puis un 16-1 partiel local réalisé en fonction de l’intensité défensive et de la force offensive a mis le 23-9 à la fin du premier quart-temps et a montré le chemin de ce que serait le reste du match: une promenade de l’équipe Sarunas Jasikevicius. Un indicateur de l’effondrement du Betis est que leur meilleure arme offensive, James Feldeine, est restée sans but en première période.

Et le Barça a prolongé le set à 22-1 avec un deux plus un de Rolands Smits et un triple de Thomas Heurtel qui a catapulté la distance sur le tableau de bord à 29-9. Finalement, Youssou Ndoye a mis fin à la séquence de 10 minutes des Verdiblancos sans marquer (min. 14), une simple oasis avant que les Catalans n’augmentent le set à 27-3 et le résultat global à 34-11 (min. 15).

Avant la pause, le Betis a réussi à renouer avec le succès avec le cerceau (dans les 20 premières minutes, il a fait un 3 sur 18 en coups de deux et a terminé le match avec 7 sur 35), mais cela n’a pas suffi à empêcher les locaux quitteront le jeu résolu en première mi-temps avec un écrasant 46-22, le revenu le plus élevé à ce jour.

Deux triples consécutifs par Mirotic et un deux plus un par Oriola ont à nouveau augmenté la différence maximale du match avec 59-27 (min. 25). Depuis Jasikevicius en a profité pour donner des minutes à des joueurs moins communs comme Sergi Martínez et Brancou Badio, et l’intensité du Barça a diminué.

Cela a été profité par ceux de Curro Segura pour abaisser le seuil de 30 points d’écart et le troisième quart s’est terminé avec 64-40 et avec un partiel de 18-18. Là, l’histoire de la rencontre s’est terminée définitivement, a terminé avec 82-53, et le dernier quart était un processus qui a permis aux 12 joueurs de Jasikevicius de terminer entre 13 et 22 minutes jouées.

Avec ce triomphe Le Barça reste invaincu à domicile dans la ligue ACB et troisième au classement avec huit victoires et deux défaites. De son côté, le Betis continue sans gagner à l’extérieur, et cette fois, il n’y avait aucune trace de l’élan dont ils avaient fait preuve lors du match précédent, lorsqu’ils affrontaient le deuxième, Iberostar Tenerife, contre qui ils n’ont chuté que de quatre points de différence. Il est désormais dix-septième avec deux victoires et deux défaites.

– Fiche technique:

82 – Barça (23 + 23 + 18 + 18): Calathes (3), Leandro Bolmaro (9), Pierre Oriola (5), Kuric (5), Mirotic (18) -partant cinq-, Adam Hanga (3), Smits (5), Heurtel (9), Pustovyi ( 12), Sergi Martínez (4), Brandon Davies (5), Badio (4).

53 – Bétis (9 + 13 + 18 + 13): Kay (3), James Feldeine (14), Ouattara (9), Youssou Ndoye (11), TJ Campbell (3) -partant cinq-, Spires (7), Enechionyia (1), Borg (2), Niang ( -), Almazán (3), Harrow (-), Torres (-).

Arbitres: Daniel Hierrezuelo, Jorge Martínez, Alfonso Olivares.

Incidents: match de la onzième journée de la Ligue ACB disputé sans audience au Palau Blaugrana en raison de restrictions sanitaires dues à la pandémie de coronavirus.