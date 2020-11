▲ L’Argentin Lionel Messi a de nouveau marqué sur penalty pour la troisième semaine consécutive de ce tournoi et a conduit à la victoire du club du Barça.

Afp et Ap

Journal La Jornada

Jeudi 5 novembre 2020, p. a11

Barcelone. Barcelone a maintenu son étape parfaite en Ligue des champions hier avec neuf points dans le groupe G, après avoir battu le Dynamo Kiev 2-1 dans un match de clôture, une équipe arrivée au Camp Nou décimée par des pertes, avec jusqu’à neuf joueurs absents après avoir été testés positifs pour Covid-19, dans une journée pleine de surprises avec les défaites du PSG et de Manchester United, deux équipes de haut calibre.

Après trois conquêtes consécutives, Barcelone reste confortablement assis en tête de son groupe et à un demi-pied au tour suivant une fois le premier tour terminé. La Juventus suit de près avec six unités.

Loin de signer une brillante performance, Barcelone a souffert face à une équipe qui ne pouvait compter que le minimum de 13 joueurs sur la liste essentielle pour que le match ne soit pas reporté.

Un penalty de Lionel Messi à la cinquième minute et une tête de Gérard Piqué (65 ans) ont accordé les trois points aux Catalans. En seconde période, Viktor Tsygankov a fait une réduction pour l’équipe rivale.

Juve gagne

En revanche, la Juventus est revenue sur la voie de la victoire et a démontré sa supériorité hier en écrasant Ferencvaros 4-1, à Budapest, avec un doublé de l’Espagnol Álvaro Morata et un but de Paulo Dybala, à la fin de la troisième date de la Ligue des champions. Le quatrième but du champion d’Italie a été inscrit par Lasha Dvali (81e).

Leipzig s’est vengé de la dernière demi-finale de Ligue des champions, battant cette fois le PSG 2-1 à domicile, resté avec neuf joueurs en seconde période, dans un groupe H où Manchester United a subi sa première défaite, victime d’échecs défensifs gargantuesques qui ont contribué à leur succomber 2-1 face au nouveau venu Basaksehir à Istanbul.

Avec ces résultats, Leip-zig égale les Red Devils en tête, tous les deux avec six unités, tandis que les Français et les Turcs se retrouvent avec trois dans une parenthèse largement ouverte.

Dans l’un des duels les plus colorés, Séville, actuel championne de la Ligue européenne, s’est remise d’un 2-0 initial pour battre Krasnodar dans son stade 3-2, malgré avoir joué toute la seconde période avec un homme de moins.

Chelsea, quant à lui, a battu un Rennes 3-0 qui restait à 10 joueurs après l’expulsion du Brésilien Henrique Dalbert pour avoir commis deux pénalités transformées en buts par l’Allemand Timo Werner en première période. Les Bleus restent en tête du groupe E, grâce à leurs sept points et une meilleure différence de buts face à Séville.

L’artilleur norvégien Erling Haaland a réalisé un doublé et le Borussia Dortmund a navigué calmement dans les eaux ennemies en battant Bruges 3-0 et en tête du secteur F avec six points, suivi de cinq par Lazio, qui a fait match nul 1-1 lors de sa visite au Zenit. de Saint-Pétersbourg.