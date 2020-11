La Ligue des champions, où il y a trois mois, à Lisbonne, elle signait probablement l’épisode le plus noir de son histoire, est devenue curieusement la oasis particulière de Barcelone dans ce voyage à travers le désert qui marque le début de la nouvelle saison.

Ce mardi, en Ukraine, sa deuxième unité a battu le Dynamo Kiev (0-4) pour enchaîner la quatrième victoire de la compétition et certifier sa passe en huitièmes de finale. Et c’est que, en Europe, les pénalités sont moins pénales pour le Barcelone.

Avec Piqué, Sergio Busquets et Ansu Fati blessés, avec Messi et De Jong au repos à Barcelone, et Griezmann, Jordi Alba et Dembélé sur le banc, Koeman a mis un onze pratiquement méconnaissable sur le terrain de NSK Olimpiyskiy à Kiev dans lequel la présence de l’arrière central subsidiaire Óscar Mingueza s’est démarquée.

Le 9 sur 9 des “ Champions ” a donné à l’entraîneur néerlandais l’alibi parfait pour faire sortir un bon groupe de jeunes footballeurs de soda penser à ce qui arrive à une équipe qui n’est pas pour beaucoup d’excès.

Un Dynamo épuisé par le covid a donné, malgré la défaite, une très bonne image au Camp Nou il y a quelques jours, et le Barça, qui avait été prévenu, a commencé à entrer dans le match.

Bien placé derrière et dominant le jeu, l’azulgrana a donné le ton dès le départ, bien que sans se vanter ou sans chances de marquer.

En réalité, c’est l’équipe ukrainienne qui a notifié pour la première fois à vingt minutes, dans un tir mordu par De Pena, après une agitation à l’intérieur de la zone de visite, que Ter Stegen a sauvé sans problème.

Barcelone a répondu avec deux tirs de l’avant de Countinho et Trincao. Le fil brésilien n’a pas pu trouver de porte et la tentative portugaise était trop centrée sur le domaine Bushchan.

Le Barça avait trop d’attitude mais il manquait de qualité à résoudre dans les derniers mètres, et Le Dinamo, sans se décomposer, a marqué le but sur le dernier jeu avant la pause, encore une fois par l’Uruguayen De Pena, cette fois avec un coup de pied central que Ter Stegen a dévié.

L’équipe locale est sortie un peu plus enthousiaste après le redémarrage, mais s’est retrouvée rapidement 0-1, que Dest a défini avec un tir croisé après être entré dans la voie de droite et avoir profité d’une conduite ratée de Braithwaite.

Braithwaite lui-même ferait 0-2 cinq minutes plus tard, quand il a terminé un corner lancé par Aleñá et que Mingueza a prolongé en dirigeant le ballon vers le deuxième poteau pour que le Danois l’attrape.

De Pena, à sa troisième occasion, était sur le point de combler l’écart, mais a fini par terminer avec son pied gauche une aide de Buyalskiy dans un compteur local.

Il restait presque une demi-heure de match, le Barça était déjà classé premier du groupe pour les huitièmes de finale, Le Dinamo est sorti et Koeman a décidé qu’il était temps de déplacer le banc.

C’est ainsi que vinrent les débuts en Ligue des champions pour Riqui Puig et Konrad, et les débuts de Matheus Fernández en tant que joueur du Barça. Riqui, Dest et même Matheus ont tenté leur chance contre Bushchan avant la fin. Mais c’est Braithwaite, sur penalty, et Griezmann, dans le temps additionnel, qui ont clôturé la victoire.

Fiche technique:

0 – Dynamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavev; Sphepliev (Baluta, min.83), Buyalskiy, Garmash; Shaparenko (Lednev, min 71), Verbic et De Pena (Supryaha, min 70).

4 – Barcelone: Ter Stegen; Sergiño Dest, Mingueza, Lenglet (Jordi Alba, min 65), Junior; Pjanic (Riqui Pugi, min 65), Aleñá; Coutinho (Griezmann, min 65), Trincao (Konrad, min 83), Pedri (Matheus, min 73); et Braithwaite.

Buts: 0-1: Dest, min.53. 0-2: Braithwaite, min 57. 0-3: Braithwaite (p.), Min 70. 0-4: Griezmann, au moins 92.

Arbitre: Matej Jug (SLO). Il a montré un carton jaune à Pjanic (min.5) et Popov (min.69).

Incidents: Match de la quatrième journée du groupe G de la Ligue des champions disputé au stade NSK Olimpiyskiy-Kiev (Ukraine).