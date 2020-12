Barcelone a ajouté son deuxième victoire consécutive à domicile, toujours avec souffrance, dans un match où il a distillé de bons sentiments en première mi-temps, dans lequel il est revenu, mais a souffert en seconde avant la poussée de la Real Sociedad (2-1).

Ceux de Ronald Koeman ont offert une heure de bon football, mais dans la dernière demi-heure, les hommes d’Imanol Alguacil ont eu le ballon et se sont rapprochés du but de Ter Stegen, qui a été décisif dans une grande intervention à la 84e minute sur le tir d’Isak.

Jordi Alba, auteur de 1-1 et assistant en 2-1, a été décisif dans la victoire. Cela fait un moment, mais Koeman semble a découvert la formule pour que son équipe joue à un bon niveau, bien que oui, pas tout au long du match et son équipe a fini par demander l’heure.

Dans la première heure du match, son équipe a travaillé comme sur des roulettes, a dominé la situation grâce au contrôle du milieu de terrain, où il a finalement récupéré le rôle traditionnel des milieux de terrain dans le match du Barça, une facette dans laquelle Frenkie de Jong s’est démarquée, mais aussi Pedri, qui a noué un grand partenariat avec Messi.

Koeman a blâmé chacun de ses joueurs dans le match face à face et le Barça a signé l’une des 45 meilleures minutes de la saison. Egalement derrière, avec la présence de deux jeunes joueurs comme Mingueza et Araujo, l’équipe s’est sentie en sécurité, bien que pour cela a dû ramer en amont, parce que c’est le Real qui est allé de l’avant sur le tableau de bord.

Dès le départ, les Catalans se sont sentis à l’aise en sortant à gauche, avec Alba et Braithwaite. La première approche était un bon tir de Griezmann (min.8). La Real ne se sentait pas à l’aise, ne sortait pas par derrière et J’ai à peine conduit au champ opposé avec des options.

En attaque, le couple formé par Pedri et Messi a généré beaucoup de football. De plus, De Jong s’est senti libéré pour une fois et a montré un aperçu de ce grand joueur qui était à l’Ajax. Busquets a tout balayé dans la moelle épinière et arrivées autorisées depuis la deuxième ligne de l’un des médias, également de Griezmann et Braithwaite.

Messi a joué un rôle fondamental dans la génération du jeu, mais ce n’était pas correct. Il a terminé haut à la 23e, Alba a raté la 25e et à la première grande opportunité pour le Real, les hommes d’Imanol Alguacil ont marqué.

C’était dans un jeu avec beaucoup de doutes en défense du Barça, dans lequel le Saint-Sébastien n’a pas pardonné. Pedri a raté et permis l’action de Portu, qui a mis le ballon sur William à quelques centimètres de la ligne de but (0-1, min. 28).

Dans d’autres circonstances, cet objectif aurait fait couler les Catalans, mais pas aujourd’hui et aussi, il en a fallu très peu pour équilibrer la situation.

Alba a attrapé un ballon devant et avec sa droite a placé le ballon dans la case de but de Remiro (min. 31). Le Real s’est réveillé après le match nul, mais le Barça s’est senti fort. Griezmann avait réussi 2-1 après une belle reprise et un tir à la barre transversale, Braithwaite n’a pas non plus frappé la marque en 38, mais en 43, une passe d’Alba a permis à de Jong, venant de derrière, de marquer 2-1, dans un jeu initialement annulé pour hors-jeu, mais validé par le VAR (min.43).

En seconde période, le match en était un autre. La Real est sorti avec une mentalité différente, avait plus le ballon et contrôlait le jeu, mais les meilleures chances étaient pour les Catalans, surtout dans les premières minutes. Messi n’a pas frappé le compteur en supériorité et Griezmann a pu décider du match à deux reprises très claires, dans la première, il n’a eu qu’à pousser le ballon, mais il n’a pas pu, et dans la seconde, il a trouvé un grand Remiro qui s’est arrêté la vente aux enchères de clôture.

Alguacil a mis plus de bois avec l’entrée d’Isak et Koeman a répondu en mettant Aleñá et Trincao en jeu pour Busquets et Griezmann; et la fête était de plus en plus du côté du Saint-Sébastien.

La menace avec deux attaquants (Isak et William José) a souligné l’épine dorsale défensive locale et le ballon n’appartenait plus au Barça et les doutes sont réapparus. Pjanic est entré pour Pedri, qui avait sauvé une occasion de but très claire par Isak (min. 73) et le Suédois l’avait encore plus claire à la 84e minute, dans une action dans laquelle Ter Stegen a sauvé son équipe. En fin de compte, le Barça a repris le match et a retracé le match, ce qu’il n’avait pas réalisé depuis longtemps.

Fiche technique

2 – Barcelone: Ter Stegen; Dest, Araújo, Mingueza (Lenglet, min. 79), Alba; Busquets (Aleñá, min. 66), De Jong; Messi, Pedri (Pjanic, min. 74), Griezmann (Trincao, min. 66); et Braithwaite.

1 – Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Le Normand (Sagnan, min. 85), Zubeldia, Monreal; Zubimendi, Guevara (Rubén Navarro, min. 56), Mikel Merino; Portu (Isak, min. 64), Willian José et Januzaj (Barrenetxea, min. 56).

Buts: 0-1, min. 28: Willian José. 1-1, min. 31: Alba. 2-1, min. 43: De Jong.

Arbitre: Sánchez Martínez. (Comité murcien). Il a montré du carton jaune à Januzaj (min.20), Sergio Busquets (min.41), Barrenetxea (min.58), Le Normand (min.80), Trincao (min.88) Koeman (min.90) et Aleñá (min. 90 + 3).

Incidents: Match de Liga avant le dix-neuvième tour, joué au Camp Nou. Pas de spectateurs.