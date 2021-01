Carles Aleñá célèbre un but avec le Barça. .

Le footballeur Carles Aleñá Il jouera à Getafe jusqu’à la fin de la saison, après que le FC Barcelone et le club azulón soient parvenus à un accord sur son prêt ce mercredi, a confirmé l’entité du Barça.

“Le FC Barcelone et le Getafe CF sont parvenus à un accord pour le prêt du joueur Carles Aleñá jusqu’à la fin de la saison 2020-21. Le club madrilène reprendra le dossier du joueur“, a annoncé le FC Barcelone dans un communiqué.

Le départ d’Aleñá intervient juste un jour après l’entraîneur de Culé, Ronald Koeman, a annoncé qu’il avait un plan de sorties et d’entrées pour le marché d’hiver, en pleine campagne pour élire le président à la fin de ce mois de janvier.

Le milieu de terrain, qui n’a pas trop compté dans les plans de l’entraîneur néerlandais, a disputé un total de 43 matchs avec l’équipe première du FC Barcelone, au cours desquels il a inscrit trois buts. Au cours de cette campagne, Aleñá a participé à cinq matchs, deux en LaLiga Santander et trois en Ligue des champions.

Aleñá a été formé à La Masia et a fait ses débuts avec la première équipe lors de la saison 2016-17 de la Copa del Rey, où il a marqué le seul but culé du match. Après avoir alterné l’équipe première et la filiale pendant deux saisons, l’année académique 2018-19 est devenue un joueur de l’équipe première. Sur le marché d’hiver de la saison 2019-20, il a été prêté au Real Betis, où il a disputé 19 matchs et marqué un but.