Barcelone reçoit ce mercredi (21h00 / 20h00 GMT) au Camp Nou Dinamo Kiev, le rival qui a eu la malchance d’assister impuissant, dans ce même scénario, à l’une des plus grandes expositions de football qui rappelle la mythique Dream Team.

C’était dans le retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions 1993-94. Ensuite, le Barça, où celui qui est désormais leur entraîneur, Ronald Koeman a joué, a battu l’équipe ukrainienne 4-1, même si elle aurait pu chuter beaucoup plus, puisqu’il a terminé 29 fois au but.

Koeman a reconnu ce mardi lors d’une conférence de presse que chaque fois qu’il parle à Pep Guardiola, ils se souviennent de ce match. “J’espère que demain nous pourrons répéter le niveau que nous avons montré alors”, a souhaité.

La réunion de ce mercredi sera très différente de celle d’il y a 27 ans. Barcelone n’a pas besoin de l’exploit de revenir 3-1 comme ce soir-là, mais vise simplement à enchaîner sa troisième victoire consécutive en Ligue des champions, après ceux réalisés contre Ferencvaros (5-1) et la Juventus (0-2).

L’actuel Dinamo n’est pas non plus considéré comme l’une des équipes les plus dangereuses du moment. Il vit maintenant à l’ombre du tout-puissant Shakhtar Donetsk en Ukraine et arrive à Barcelone touchée par le coronavirus.

Barcelone, en revanche, marche régulièrement en Europe, tout en se dégonflant en Liga, où n’a ajouté que deux points sur les douze derniers possibles, bien que son jeu ait été bien meilleur que ce que disent ses résultats.

Koeman a déjà trouvé un onze type, qui montre peu de changement, et sera revu demain, en attendant Marc-André ter Stegen reçoit enfin son congé médical et redevenez la méta de départ dans les prochaines dates.

En attendant de connaître la liste des convoqués, que l’entraîneur de l’équipe du Barça remettra le même jour de match, le milieu de terrain Philippe Coutinho et les défenseurs Samuel Umtiti et Ronald Araujo continuent également d’être blessés, ce qui Il laisse à nouveau Clement Lenglet et Gerard Piqué comme les seuls défenseurs centraux en bonne santé de l’équipe.

Dans les rotations de milieu de terrain, il serait peut-être temps de reposer Frenkie de Jong, ce qui confirmerait Sergio Busquets et Miralem Pjanic dans le double pivot et, devant, le retour de Pedro González ‘Pedri’ semble certain avec Leo Messi et Ansu Fati, avec le seul doute d’Antoine Griezmann ou d’Ousmane Dembéle.

Le Dinamo Kiev, quant à lui, affronte le match sans rien à perdre et beaucoup à gagner après que neuf joueurs de son équipe aient été testés positifs au COVID-19 avant de se rendre à Barcelone.

Parmi les points positifs, quatre joueurs sont sortis dans les onze de départ lors des deux premiers jours de la Ligue des champions contre la Juventus et Ferencvaros: le gardien Buschan, les défenseurs Karaváev et Mykolenko et le milieu de terrain Shaparenko.

Le deuxième gardien de but, Denís Boiko, a également été infecté, donc contre l’équipe du Barça, le partant sera un gardien de but de 18 ans, Ruslán Nescheret, qui a fait ses débuts le week-end dernier dans le championnat ukrainien.

Gueorgui Tsitaishvili, Denís Garmash, le danois Mikkel Duelund et le roumain Tudor Baluta ont également été testés positifs., en plus de l’entraîneur adjoint, Emil Karas, et de quatre autres membres de l’équipe technique du Dinamo.

De plus, l’équipe ukrainienne perd son milieu de terrain par suspension, international Sidorchuk, expulsé contre Ferencvaros.

Quoi qu’il en soit, le Dynamo espère réitérer l’exploit de ses compatriotes du Shakhtar Donetsk, qui s’est rendu en Espagne il y a deux semaines avec dix points positifs dans son effectif et a battu le Real Madrid après une excellente première mi-temps (2-3).

Avec le vétéran Mircea Lucescu sur le banc, Le Dinamo a construit une équipe solide cette saison, avec pratiquement aucune étoile, mais en tête de la ligue ukrainienne devant le tout-puissant Shakhtar.

Alignements probables:

Barcelone: Net; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pjanic; Pedri, Griezmann, Ansu Fati et Messi.

Dynamo Kiev: Nescheret; Kedziora, Zabarnyi, Sirota, Popov; Andriyevski ou Shepelev, Buyalskyi, Gerson Rodrigues ou Verbic; Tsigankov, Supriaga et Carlos de Pena.

Arbitre: Michael Oliver (GBR).

Stade: Camp Nou.

Programme: 21h00 (20h00 GMT)