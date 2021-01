Il Barcelone a fermé l’arrivée de Leo Westermann, qui vient en remplacement d’un Thomas Heurtel qui n’a pas encore réussi à fermer sa sortie du club. L’intention de l’équipe catalane était que Heurtel vienne signer le garde français de 28 ans, qui s’est dissocié de Fenerbahce il y a quelques semaines. Westermann a passé l’examen médical dans la matinée de ce mercredi 6 janvier 2021, et cet après-midi il fera de l’exercice pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers.

«Léo Westermann, jouera pour le Barça jusqu’au 30 juin 2022. Le garde français, 28 ans et 1,98m, arrive gratuitement au club du Barça après avoir accepté de quitter Fenerbahce à Istanbul fin 2020 », a communiqué Barcelone via son site internet , officialisant la signature de la base française.

L’équipe catalane avait un accord avec le joueur depuis la fin du mois de décembre, mais ils devaient finaliser le départ de Heurtel avant d’entreprendre sa signature. Cependant, voyant que le Français n’a pas accepté l’offre de résiliation proposée par le club, ils ont décidé d’aller de l’avant et d’entreprendre l’arrivée de Westermann Car ce 6 janvier, à 18 h 00, le terme de la Euroligue d’inscrire des joueurs qui ont joué cette saison dans d’autres équipes dans la même compétition, comme ce fut le cas.

Il Barça J’ai proposé de Heurtel lui payer une grande partie de l’année de contrat restante, et lui a interdit de signer pour une autre équipe espagnole. Ces conditions vous empêcheraient d’aller à Real Madrid comme il le souhaite, donc il n’accepte pas l’offre du club et cela les a obligés à trouver une solution à apporter Westermann. L’ancien joueur de Fenerbahçe a accepté de reporter une partie de ce qu’il avait à collecter cette saison, en raison des graves problèmes financiers que connaît actuellement l’équipe catalane.

Donc, après avoir passé l’examen médical ce matin, Westermann signature pour le reste de la saison et une autre. De cette façon, Jasikevicius a le renfort qu’il voulait pour la direction de jeu où il comptait beaucoup sur Nick Calathes. Heurtel Il n’avait pas réussi à s’adapter aux plans de l’entraîneur lituanien, il perdait donc de l’importance au fil du temps jusqu’à ce qu’il ne joue plus une seule minute. Bien que tout se soit mal passé après que le Barça ait découvert qu’il négociait avec le Real Madrid et non avec Fenerbahce comme il leur avait dit au début, ce qui les a amenés à quitter le joueur à Istanbul.