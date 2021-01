C’était un jour important dans Chien Barça. Aujourd’hui, une nouvelle rencontre a eu lieu entre les trois candidats à la présidence de la Barcelone (Joan Laporta, Toni Freixa et Víctor Font) et la Conseil d’administration de Carles Tusquets. Il y avait beaucoup à débattre et à traiter, en particulier à la lumière des dernières informations qui reflétaient une énorme dette à court terme du club et donnaient forme avec des chiffres concrets à l’énorme trou que l’entité du Barça est aujourd’hui. Le jour exact de élections et la décision finale concernant la signature de Eric Garcia ce sont les deux autres principaux axes d’analyse qui ont été discutés lors de cette session de mardi.

Il était très important pour les trois candidats à la présidence du Barça que les élections aient lieu après la réunion d’aujourd’hui et ils l’ont fait. Certainement, le jour choisi pour qu’ils aient lieu les élections ont lieu le 7 mars prochain. C’était le premier jour de son lancement après avoir consommé l’annulation du précédent, prévue ce dimanche 24 janvier dernier. La délicate situation sanitaire de la Catalogne, comme le reste du territoire espagnol, a contraint son report il y a plusieurs semaines. Le confinement périmétrique des communes a rendu impossible toute manœuvre proposée.

Il a été étudié qu’ils étaient avant, le Dimanche 28 février, mais comme certains de ses candidats l’ont assuré à l’issue de la rencontre avec Tusquets, En raison de problèmes logistiques et de préparation des élections – par exemple le vote par correspondance, qui est essentiel dans le contexte actuel avec les problèmes générés par COVID-19 – il était plus qu’improbable que cette date puisse être précisée. En réalité, Freixa Il a prédit qu’il n’exclut pas que le 7 mars soit reporté d’une semaine, au 14 mars. Comme à la date précédente, il y aura différents lieux de vote et le vote par correspondance sera activé; pas si le vote électronique comme demandé Police de caractère.

Eric García n’arrivera pas en janvier

La signature de Eric Garcia Il était déjà fermé depuis des semaines. La prédisposition du joueur à retourner dans le club où il a été formé a été déterminante pour les négociations entre les Barça et leurs agents circulent à travers les termes corrects et qui s’inscrivent dans la nouvelle réalité de l’entité Blaugrana. Il restait encore à déterminer quand le joueur arriverait, puisque son incorporation était sur la table avant le 31 janvier en échange d’une petite dépense pour le Manchester Ville.

C’était une autre des questions à débattre lors de la réunion des trois candidats et du Conseil d’administration, si sa signature était entreprise maintenant en janvier, déposant ce montant compensatoire aux citoyens, satisfaisant Koeman et votre demande; ou bien qu’ils attendaient jusqu’en juin lorsque la centrale arriverait totalement gratuite pour le parcours 21/22.

Apparemment, selon Sport, c’est le réunion Directeur celui qui a pris la décision de ne pas prendre en charge l’opération à ce moment en raison d’un manque d’accord entre Laporta, Freixa et Font. Le transfert allait impliquer trois millions d’euros plus une autre quantité qui dépendait de certaines variables. C’était un petit montant mais que le directeur a décidé de ne pas exécuter en raison du manque d’accord dans le trio de candidats; le fait qu’aucune sortie n’ait été finalisée ces semaines-ci a rendu l’opération très difficile. Le footballeur et Koeman – si cela continue après l’élection du nouveau président – ils devront attendre juin tant qu’il n’y aura pas de retournement brusque des événements d’ici dimanche.

Lorsque le nouveau président de Barcelone sera finalisé en mars, il doit approuver l’accord selon lequel le réunion Directeur avec Eric Garcia, en principe avec un contrat de cinq saisons, et pour lequel il n’y a pas de risque de chute en raison de la prédisposition précitée du footballeur.