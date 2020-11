le FC Barcelona traverse le pire moment de son histoire récente. L’équipe culé montre de sérieux problèmes pour faire avancer ses matchs et la preuve en est un mauvais début de championnat. Cependant, la débâcle trouve son origine dans la dernière ligne droite de l’année dernière, après l’arrêt dû au coronavirus. Depuis, les Catalans ont disputé 19 matchs – l’équivalent d’un tour complet – signant un total de 35 points. Lors de l’élaboration d’une classification post-accouchement, Le Barça apparaîtrait comme cinquième classé, aux positions de la Ligue Europa.

Depuis que le football a repris en Espagne après l’arrêt provoqué par le coronavirus, ils n’ont pas gagné au Camp Nou à l’agacement. Les 35 points qu’ils ont ajoutés depuis lors en Ligue ont été faciles à surmonter par leurs deux principaux rivaux dans la lutte pour le titre tels que Real Madrid et le Sportif. Dans cette période, ceux de Zidane ont ajouté 48 points tandis que les rojiblancos en ont obtenu 45. De derrière apparaissent Villarreal -41- et Séville -36-, pour compléter le classement des quatre meilleures équipes de la Ligue de Santander depuis le redémarrage.

La débâcle qui a commencé avec Quique Setién sur le banc culmine avec Ronald Koeman. Le Cantabrique est arrivé en janvier pour remplacer Valverde et la seule chose qu’il a faite a été d’aggraver l’image et les résultats d’un Barcelone qui, bien qu’il n’ait pas convaincu, était leader de la Ligue. Avec son arrivée, la stabilité sportive du club a faibli, même si la crise institutionnelle dans laquelle ils étaient déjà plongés n’a pas aidé non plus.

Une fois le football revenu en juin, les Catalans n’ont pas maintenu le rythme nécessaire pour disputer la Ligue et ont perdu le leadership au profit d’un Real Madrid invaincu qui a terminé champion. En tout, ceux de Setién ont ajouté 24 points sur 33 possibles. Quelques records qui condamnaient le technicien mais qu’ils aimeraient réaliser aujourd’hui.

Avec le Néerlandais sur le banc, les Catalans ont empiré. L’équipe a été affaiblie sur le marché des transferts et, à cela, s’ajoute la réticence d’un Messi qui semble prêt à partir dès qu’il est autorisé. Le reflet clair est indiqué dans le tableau, où ils sont répertoriés comme treizièmes, avec 11 points sur 24 possibles.

Depuis le début de cette saison atypique, les fans de Barcelone ils n’ont remporté que trois des matches de championnat auxquels ils ont joué, contre Villarreal, Celta et Betis. Au contraire, ils ont perdu contre Getafe, le Real Madrid et l’Atlético et sont à égalité avec Alavés et Séville. Une situation qui les a amenés à être plus proche de la relégation que des places en Ligue des champions.

Malgré le fait que le Barça ait disputé deux matches de moins que la Real Sociedad – qui mène – ou un de moins que le Real Madrid, leurs chiffres ne sont pas du tout bons. Au jour d’aujourd’hui, le véritable avantage avec l’Atlético et Séville – qui ont disputé les mêmes matchs que les Catalans – est de neuf et deux points. Les culés ont crevé dans toutes leurs parties contre des rivaux appelés à remonter ce cap, sauf contre Villarreal.

Les culés projettent des chiffres qui ne les atteindraient même pas pour entrer dans le prochain parcours de la Ligue Europa. S’ils conservent la même ligne irrégulière qu’ils ont depuis le début du cours, signerait une saison de 52 points, quelque chose d’inutile pour finir dans le top sept. Les blessures, la mauvaise planification sportive, le manque de ressources et la réticence de Messi peuvent finir par leur faire passer une facture inimaginable et très coûteuse.