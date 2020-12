Le Barça s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions 2019-2020 à battre le Paris Saint Germain 37-32 lors de la première demi-finale du Final Four qui a débuté ce lundi à la Lanxess Arena de la ville allemande de Cologne.

De cette manière, ceux de Xavi Pascual se battront pour leur dixième sceptre continental. Son rival sortira de la deuxième demi-finale, qui affrontera l’Allemand Kiel face au Hongrois Veszprem lundi.

Il Le bloc du Barca a été dévastateur en attaque, en particulier Dika Mem (8 buts) et Aron Palmarsson (6), qui ont joué un rôle clé avec les douze arrêts du gardien danois Kevin Möller. En face, malgré la bonne prestation de Vincent Gerard (13 arrêts) et les buts de Dylan Nahí (9) et Mikkel Hansen (7, 5 pénalités) Les Parisiens ne pouvaient pas suivre des Catalans.

La grande nouveauté de Barcelone a été la présence à l’appel du défenseur central islandais Aron Palmarsson, hésite jusqu’à la dernière minute en raison de la blessure au tendon rotulien du genou gauche subie lors du dernier match de championnat Asobal sur le court de la Bidasoa. Pour Palmarsson, ce Final Four est très spécial car il sera le seul joueur à y avoir joué pour la neuvième fois après l’avoir fait auparavant avec Kiel, avec qui il était champion en 2010 et 2012, et Veszprém.

Côté français, la défaite de dernière minute due au COVID-19 du central néerlandais Luc Steins, remplacé par une blessure de Nikola Karabatic, et le pivot danois Henrik Toft Hansen a aggravé encore les problèmes de Raúl González sur ton ordinateur.

Le Barça a commencé quelque chose de froid car le Paris Saint Germain, avec Nedim Remiló comme urgence centrale et les «coups de canon» du Letton Dainis Kristopan, est allé de l’avant sur le tableau d’affichage (4-7, m.8). Mais la défense du Barça concentrée, Pascual a remplacé Gonzalo Pérez de Vargas par le Danois Kevin Möller dans les buts et avec Dika Mem (6 buts en première mi-temps) et le Slovène Blaz Janc, ils ont fait égalité (10-10, m. 17).

De là et avec six arrêts par Möller de la minute 19 à 28, Paris s’est effondré parce que le Barça a accéléré le rythme et avec une course de 5-0, il a ouvert un net écart (16-11, m.26). Seules des actions isolées de Mikkel Hansen ont réussi à stopper l’hémorragie à la mi-temps (18-14).

Bien que Raúl González ait tenté des défenses élevées avec Kristopans, Syprzak et Hati au centre ou «5-1» avec Viran Morros avancé, plaçant même Hansen par Remilí au centre, il n’a pas pu éviter l’efficacité du Barça.

Au début de la seconde mi-temps, deux pénalités consécutives sauvées par Gerard à Áleix Gómez (m.32 et 33) et la réunion s’est accélérée. Le PSG a attaqué avec sept sans gardien de but et Möller, de but en but, a donné le premier avantage maximal au Barça (23-17, min. 38). La réponse française est venue avec un 0-3 grâce au jeune ailier Dylan Nahi, sur le contre-coup (24-21, m.41).

Le Barça est revenu pour ouvrir l’écart (26-21), via Timothey N’Guessan, mais Nahí, avec son sixième but, a de nouveau coupé les écarts (27-24, m.45) et Xavi Pascual a demandé un temps mort. Raúl González a maintenu les «sept» en attaque sans gardien de but et deux buts d’Aitor Ariño sur la contre-attaque et sans gardien prolongé l’avantage maximal catalan (33-26, m.52).

Il Le dernier soupir des Français n’est venu qu’après avoir été à nouveau quatre buts (33-29, m.54), car un nouveau Barça partiel 3-0 a laissé le choc matériellement condamné (36-29, m.57).

Fiche technique

37 – Barça (18 + 19): Gonzalo Pérez de Vargas (Möller, m.11 à 60) (1); Aleix Gómez (2p), Mem (8), Fábregas (5), Thiagus Petrus (-), Palmarsson (6), Ariño (1) -starting seven-, Cindric (4.1p), Raúl Entrerríos (-) Sorhaindo ( 1), N ‘Guessan (4), Janc (5), Álex Pascual (-), Makuc () et Frade (-).

32 – Paris Saint Germain (14 + 18): Gérard; Solé (3), Kristopans (4), Luka Karabatic (2), Remilí (5), Mikkel Hansen (7,5p), Nahi (9) -partant sept ans- Kounkoud (-), Grebille (-), Syprzak (1 ), Viran Morros (-), Prandi (1) et Genty (ps).

Arbitres: Matija Gubica (CRO) et Boris Milosevic (CRO). Exclusions: Petrus (m.21), Frade (m.39), Entrerríos (m.41) pour le Barça. Luka Karabatic (m.23) et Remilí (m.47) pour le Paris SG.

Partiel: 3-4, 6-8, 8-9, 12-11, 15-11, 18-14 (repos), 21-17, 24-20, 27-24, 31-25, 24-29 et 37- 32 (définitif).

Incidents: Match correspondant à la première demi-finale du Final Four de la Ligue des Champions 2019-2020, disputé à la Lanxess Arena de Cologne, sans public.

À la dernière minute, le couple d’arbitrage initialement désigné, les Suédois Mirza Kurtagic et Matthias Wetterwik, a dû être remplacé en raison d’un positif pour COVID-19. Ils ont été relevés par les Croates Gubica et Milosevic.