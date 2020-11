Ap

Journal La Jornada

Mardi 24 novembre 2020, p. a11

Madrid. La Ligue des champions a été un havre de paix pour Barcelone cette saison, à tel point que l’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman laissera Lionel Messi et Frenkie de Jong au volant pour une visite au Dynamo ukrainien de Kiev mardi, lorsque le Les Catalans chercheront un billet pour la phase à élimination directe pour la dix-septième édition consécutive.

“Nous avons décidé de ne pas amener Leo ou Frenkie parce que la situation en Ligue des champions est assez confortable, avec les neuf points que nous avons, et ces deux joueurs ont besoin d’une pause”, a déclaré Koeman lundi.

La star argentine et De Jong ont joué tous les matchs de la saison, y compris des engagements avec leurs équipes nationales.

“Dans le cas de Leo, les voyages en Amérique du Sud se rejoignent”, a déclaré Koeman. Il faut protéger les footballeurs, il est impossible qu’ils soient toujours au top. Tout le monde le sait, mais nous devons continuer à jouer un grand nombre de matchs. L’UEFA et la FIFA doivent agir car tout ce qu’elles ont à jouer est impossible.

La marche parfaite de Barcelone en Europe a été la note positive solitaire du club récemment. Son président a démissionné. Vous faites face à une situation financière difficile. Plusieurs partants ont été blessés et il est loin derrière dans la Ligue espagnole.

Les azulgranas viennent de succomber 1-0 à l’Atlético de Madrid, un résultat qui les a laissés à la 13e place du tournoi national. Nous ne pouvons pas être heureux. Mais cela n’enlève rien à l’ambition que nous avons, je suis convaincu que nous serons à la hauteur à la fin de l’année, a déclaré Koeman.

Avec trois victoires dans le même nombre de matches, Barcelone mène le groupe G avec une différence de trois points sur la Juventus et de huit contre Dínamo et l’équipe hongroise Ferencváros.

La journée de mardi débutera avec les deux matchs du secteur E, dans lesquels Chelsea et Séville ont à portée de main pour obtenir leurs billets. Tous deux ont six points d’avance sur Rennes et Krasnodar, leurs rivaux respectifs. Autres matchs pour aujourd’hui: Borussia Dortmund-Bruges, Juventus-Ferencváros, Lazio-Zenit, Manchester United-Basaksehir et PSG-Leipzig.