Le joueur du FC Barcelone Roland Smitds joue un ballon contre Drahgan Bender, du Maccabi .

UNE Le Barça fatigué s’est échoué avant le match physique du Maccabi Playtika de Tel Aviv au Palau Blaugrana (67-68) et a renoncé à la direction de l’Euroligue, désormais dirigée par le seul CSKA Moscou. Dans un match égal, l’équipe du Barça, sans centre Brandon Davies en raison d’une blessure, a disputé son quatrième match en sept jours et a raté la clairvoyance offensive habituelle pour arrêter le match intérieur d’un rival qui a capturé 12 rebonds offensifs.

Maccabi est entré sur le court des Palaos avec des idées claires. Sin Davies, bas à la dernière minute en raison d’une gêne musculaire, a insisté Ioannis Sfairopoulous dans proposer un match physique, profitant de leur supériorité dans la zone avec Othello Hunter et, surtout en première période, avec Dragan Bender, meilleur buteur du Maccabi avec 15 points.

Le Barça n’a pas interprété correctement les avantages. Il a insisté pour rechercher des taches dans la peinture et l’équipe israélienne a fermé les espaces en forçant des tirs précipités. Les trois points de Wilbekin ne sont pas entrés, qui a terminé le match avec seulement 7 points, mais en avait assez avec la contribution dans la peinture pour quitter le 12-17 après les dix premières minutes. Le fait que le Barça n’était pas à l’aise a été démontré par les passes nulles de Calathes en première mi-temps et les difficultés à endommager la zone de Mirotic.

Alors, Jasikevicius a trouvé une solution dans le plan extérieur. Kyle Kuric est entré et le Barça a respiré. Deux triples de l’Américain ont égalisé le match (22-22, min.14), mais les Catalans n’étaient toujours pas à l’aise sur le sol. Cependant, Maccabi s’est précipité du périmètre avec Dorsey un peu malheureux et a vu comment, depuis la ligne des lancers francs, son rival est entré dans la pause avec un léger avantage (32-30).

Les défenses n’ont pas envoyé en troisième période. Le Barça a trouvé quelque chose de plus confortable dans la zone et a échoué davantage du périmètre. En revanche, des outsiders comme Dorsey ou Bryant sont apparus au Maccabi pour compenser le manque de succès en première période. Lorsqu’il a pu courir, l’équipe locale a profité d’un avantage avec lequel elle a accordé une pause (44-39, min.25), mais les échecs de la ligne des 6,75 mètres ont pénalisé les Catalans, une situation dont Maccabi a profité pour égaliser la rencontre.

Le Barça était soutenu par un acteur inattendu, Pustovyi, et un protagoniste comme Higgins, parti 54-53 avant le dernier acte. Le maccabi a de nouveau dominé le rythme, qui contrôlait le rebond offensif et marquait facilement (59-63, min. 35). Jasikevicius a arrêté le match et le Barça, avec plus de fierté que de jeu, a marqué deux triples par Kuric et Calathes pour commander à nouveau le match (67-63, min.37).

Il semblait que l’équipe catalane remettrait l’enjeu sur les rails, mais ils se sont retrouvés sans marquer dans les trois dernières minutes. La fête est devenue folle. Les triples de Kuric ne sont pas entrés et les pertes dans les rangs des locaux se sont multipliées. Le Maccabi, avec plus de fierté que d’idées, marquerait cinq points, les deux derniers avec un dunk Hunter à 13 secondes de la fin. Dans la dernière possession, très bien défendue par les visiteurs, Higgins a joué un triple forcé qui n’est pas entré. Ainsi la défaite du Barça, la quatrième de la saison en Euroligue, a été consommée.

Fiche technique

67 – Barça (12 + 20 + 22 + 13): Calathes (11), Higgins (16), Abrines (3), Mirotic (12) et Pustovyi (8) – à partir de cinq -, Hanga (-), Bolmaro (-), Smits (5), Oriola (-), Martínez (-) et Kuric (12).

68 – Maccabi Playtika Tel Aviv (17 + 13 + 23 + 15): Wilbekin (7), Bryant (10), Caloiaro (4), Bender (15), Hunter (10) -partant cinq-, Jones (2), Casspi (2), Dorsey (14), Dibartolomeo (2), Blayzer (-), Zizic (2) et Zoosman (-).

Arbitres: Ilija Belosevic, Matej Boltauzer et Robert Vyklicky. Supprimé: Bender (min.37)

Incidents: match de la quinzième journée de l’Euroligue joué sans public au Palau Blaugrana.