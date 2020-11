Mircea Lucescu, entraîneur du Dinamo Kiev, a un nouveau scrutin à venir. La pandémie de coronavirus affecte à nouveau l’équipe ukrainienne lors de la visite du FC Barcelona, au quatrième jour de la phase de groupes de la Ligue des champions, bien que le Barça apparaisse avec d’importantes absences entre blessures et pauses. Malgré cela, le vétéran entraîneur roumain ne fait pas confiance.

23/11/2020 à 18:19 CET

“Messi ne vient pas? Le Barça continue d’être le Barça. La présence de Messi donne toujours à son équipe un avantage en termes de technique, de croissance et d’attaque, mais en même temps, son absence suggère que le Barça sera plus performant en défense. C’est une équipe de très haut niveau“A déclaré Lucescu lors de la conférence de presse officielle, avant le crash de mardi.

L’entraîneur vétéran il a décrit le Barça comme “l’une des meilleures équipes du monde”, bien qu’il ait reconnu que ce n’est pas le Barfça d’autre fois: “Il est clair que maintenant ce club ne vit pas ses meilleurs moments en raison d’une série de facteurs: la possible transition de Messi, qui crée un environnement nerveux dans le club et les joueurs; l’arrivée d’un nouveau coach avec une nouvelle vision, le développement de nouvelles connexions de jeu – tout cela prend du temps. Mais je suis sûr que Barcelone, comme toujours, surmontera cette période et reviendra au sommet“.

VOLONTÉ ET PUISSANCE

On peut dire que les deux équipes arrivent à ce match touché, car le Dinamo Kiev lui-même a le même problème qu’il a subi lors du match de la troisième journée au Camp Nou, la cataracte des victimes dues aux positifs par Covid-19. “J’ai les mêmes treize joueurs du match de championnat du week-end dernier”, a rappelé Mircea Lucescu, faisant référence au match contre Ingults.

Cependant, l’entraîneur pense à une victoire plus que nécessaire dans ses aspirations d’au moins avoir des options pour atteindre la troisième place, ce qui donne la passe à la Ligue Europa. “Bien sûr, nous voulons gagner et avec un peu de chance avec un bon résultat, mais une chose est de vouloir et une autre de pouvoir“, a-t-il déclaré.

Et pour Lucescu, les victimes signifient qu’il doit changer tous ses plans jusqu’à présent cette saison: “Les joueurs, et pas seulement les joueurs, ont du mal à se débarrasser du virus. Sept joueurs sont revenus sur la liste la semaine dernière, dont six ont déjà joué avec Ingults. La difficulté est qu’en plus de ne pas s’entraîner pendant longtemps, ils retournent au travail très faiblement. Par conséquent, le processus de formation doit être construit différemment pour qu’ils prennent forme. “

PAS DE FISSURES

Parmi les victimes les plus sensibles figurent celles de Sydorchuk et Tsygankov. Ce dernier était le auteur du but des Ukrainiens dans le 2-1 du Camp Nou, le 4 novembre. “Serhiy ne s’est pas encore entraîné avec l’équipe. Hier seulement, nous avons reçu un résultat de test négatif, aujourd’hui il subira un examen médical, après quoi il commencera à s’entraîner. Quant à Viktor, hier il a été testé négatif et commencera à s’entraîner et dans le meilleur des cas, si tout se passe bien, il sera prêt pour le match de championnat de samediou “, a déclaré l’entraîneur du Dinamo Kiev.

Mircea Lucescu connaît la situation et, bien qu’il ait vu l’Atlético-Barça samedi dernier, Il est difficile de répéter ce que Simeone a fait lors de cette réunion: “On parle d’équipes différentes. Il ne faut pas oublier que l’Atlético a payé 126 millions d’euros pour le dernier joueur qui a signé. Cela parle du niveau des footballeurs qui y jouent. Diego Simeone travaille dans l’équipe depuis longtemps, près de 10 ans et, vu comment il a joué contre le Barça, il semble que cette équipe peut gagner la Ligue espagnole cette saison“.