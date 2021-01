Il Barça et la base française Thomas Heurtel est parvenu à un accord mardi pour mettre fin à la relation contractuelle qui les a rejoints jusqu’au 30 juin 2022, même si la dernière saison convenue (2021-22) était facultative.

Après quoi le joueur ne comptera pas pour le nouvel entraîneur Joueur du Barça Sarunas Jasikevicius, l’affaire est devenue incontrôlable lorsque Heurtel a demandé à se rendre à Istanbul, alors que l’équipe du Barça jouait contre Anadolu et qu’il n’a pas été appelé, pour pouvoir négocier avec Fenerbahce et on a découvert qu’en réalité il négociait avec le Real Madrid.

Tout cela a généré un malaise entre le club barcelonais, qui s’était senti trahi, et le joueur, séparé de l’équipe et contraint de rentrer d’Istanbul, il a été exclu de la discipline de l’équipe de Barcelone.

Le Barça savait que le temps jouait en leur faveur. Il n’est pas parvenu à un accord avec Heurtel avant la fermeture de la fenêtre d’inscription à l’Euroligue (6 janvier) et le Français, qui s’entraînait seul, a besoin de quelques minutes pour pouvoir jouer avec l’équipe de France aux prochains Jeux Olympiques, qui seront sûrement le dernier à être joué.

C’est son objectif principal et en fait il a été convoqué pour les fenêtres de la FIBA ​​en février prochain. En tout cas, Heurtel, à sa prochaine destination, il ne pourra participer à aucune des compétitions européennes.

Signé en 2017, Heurtel a été un joueur de Barcelone au cours des quatre dernières années et son rôle principal dans la réalisation des Coupes du Roi pour les saisons 2018 et 2019 a été son rôle le plus important, dans lequel il a été choisi comme le joueur le plus remarquable (MVP). .