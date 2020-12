Ap

Nyon, Suisse., Barcelone affrontera le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’équipe catalane accueillera le premier match, car sa place a été tirée au sort lundi après avoir échoué à remporter son groupe de qualification.

Le Bayern Munich, champion en titre, affrontera la Lazio. L’Atalanta accueillera le Real Madrid, 13 fois vainqueur du tournoi, tandis que Liverpool se rendra à Leipzig. La Juventus de Cristiano Ronaldo fera de même contre Porto, dans lequel évolue le Mexicain Jesús Tecatito Corona.

De son côté, Manchester City, sous la houlette du barreur Josep Guardiola, se rendra au Borussia Mönchengladbach lors du match aller. L’Atlético de Madrid, avec le Mexicain Héctor Herrera, affrontera Chelsea, et Séville affrontera le Borussia Dortmund, une équipe qui a limogé dimanche son entraîneur Lucien Favre.

Les règles du tirage au sort ont empêché les clubs d’être confrontés à un adversaire de leur propre pays ou à un adversaire qu’ils ont déjà affronté dans le tournoi cette année. Les vainqueurs de groupe joueront à domicile lors de leur match retour.

Les huitièmes de finale se joueront sur quatre semaines. Les premiers matchs auront lieu les 16 et 17 février ou les 23 et 24 février, tandis que les matchs de retour auront lieu les 9 et 10 mars ou les 16 et 17 mars. La finale est prévue le 29 mai à Istanbul.

Pendant ce temps, la Ligue Europa a tenu le match nul vers les huitièmes de finale. L’Anglais Manchester United rendra visite à la Real Sociedad, actuel leader du tournoi espagnol.

Arsenal, du Premier ministre, et le Portugais Benfica, tous deux invaincus, s’affronteront. Le septuple champion d’Europe Milan aura un duel avec l’étoile rouge de Belgrade.

L’Ajax se rendra à Lille, tandis que le Shakhtar Donetsk se rendra pour affronter le Maccabi de Tel-Aviv. Le Dynamo Kiev se heurtera à Bruges dans un duel entre deux équipes de la Ligue des champions.