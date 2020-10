L’aventure de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone n’a pas commencé de la meilleure des manières. Les résultats et le mauvais jeu de l’équipe ont conduit l’équipe à une crise sportive dans la lignée de l’année dernière. Une situation d’instabilité qui remet son travail en question, plus maintenant avec la démission de ses principaux soutiens, le déjà ancien président Josep María Bartomeu et son conseil d’administration. Loin d’être autocritique, le Néerlandais a trouvé un externe responsable des maux que traverse son équipe, qu’il tente d’intimider dans le but de renverser la situation.

Koeman s’est concentré sur l’arbitrage collectif, qu’il accuse match après match de son manque d’efficacité. Le coach culé essaie de créer un discours crédible qui justifie les crevaisons constantes. Essayer de profiter de la mauvaise réputation que les membres collégiaux de notre pays gagnent – à juste titre – le technicien essaie d’assimiler les réussites aux erreurs constatées pratiquement tous les jours.

De plus, le Néerlandais n’hésite pas à faire pression sur les arbitres sur le terrain, comme l’équipe du Barça l’a fait à l’unisson il y a peu de saisons. Koeman a fait ressortir son côté le plus capricieux en ce début de saison, cherchant constamment la figure de la tresse à vous demander des explications sur les décisions qui nuisent à votre équipe, autant qu’il n’y a pas de place pour la discussion.

Seulement dans l’un des matchs auxquels ils ont joué cette saison – contre Villarreal – le Néerlandais n’a pas montré son désaccord constant avec les actions de l’arbitre. Même lors des victoires 0-3 contre le Celta et 5-1 contre Ferencvaros, il n’est pas resté en dehors de la controverse.

Sa première divergence était après expulsion pour un double jaune de Lenglet à Vigo. Piqué et Messi ont demandé des explications à Del Cerro Grande dans le tunnel du vestiaire sous l’œil attentif de leur entraîneur, qui voulait également entendre la déclaration de l’arbitre. À la fin du match, il a exprimé son désaccord avec le deuxième jaune.

Angrier a été vu avant lui Séville. Puis il a réclamé un pénalité inexistante de Diego Carlos sur Messi. L’arrière central a enlevé le ballon proprement, mais les Catalans se sont plaints que le VAR ne soit pas entré. Plus précisément, Koeman a fait pression sur le quatrième officiel, sans toutefois le faire céder à ses demandes.

Mais le Classique et, avec lui, le Penalty de Lenglet contre Ramos pour une prise claire dans la zone qui l’a empêché de terminer un centre de Kroos. Le VAR est intervenu pour changer l’interprétation initiale de Martínez Munuera et Koeman est ensuite revenu à ses anciennes habitudes avec des moyens peu orthodoxes.

Avant ses plaintes dans la salle de presse sur la performance de l’arbitre vidéo, qui selon ses termes “intervient contre” le Barça, Koeman a reproché à l’arbitre valencien la décision juste et correcte qui a déséquilibré l’équilibre en faveur du Real Madrid. Les mots de l’ancien entraîneur néerlandais ils peuvent vous coûter une pénalité, mais loin de reculer, il a été ratifié.

Litige à Getafe

Avant le Clásico, lors de la défaite du FC Barcelone contre lui Getafe, le responsable de la non-révolution du personnel s’en plaignit à nouveau. Au Colisée, Koeman s’est plaint – et à juste titre – de la non-intervention du VAR dans une attaque de Nyom sur Messi. Ainsi, il entreprit une croisade contre l’arbitre Soto Grado, Bordalás et contre le camp, conservant ses avantages et ses inconvénients avec les deux derniers du groupe.

Son mécontentement avec l’arbitre a augmenté après un coup. Le penalty commis sur Djené qui a donné la victoire à Getafe a également été critiqué par l’entraîneur de culé, indiquant qu’il était “recherché” par le défenseur azulón. Finalement, il a fini par se demander s’il y avait quelqu’un aux commandes dans la salle VOR: “Je ne sais pas s’il y a eu VAR dans ce match.”

Loin de clore le débat, le coach le nourrit même quand ils gagnent de manière solvable, comme contre lui Ferencvaros. Puis, il a attaqué la décision de l’arbitre du match en expulser Martelé. Une faute commise en tant que dernier homme à une occasion de score évidente, dans laquelle les règlements ont été appliqués de manière irréfutable. Le rouge empêchera le défenseur central d’être contre la Juventus, les critiques de l’entraîneur pourraient donc être liées à une tentative de se couvrir le dos en cas de nouveau coup sûr à Turin.

Il discours victimisant par Koeman en début de saison essaie de couvrir les lacunes d’une équipe qui n’a remporté que trois des six matchs qui a joué cette année et est douzième de la Ligue de Santander. Malgré cela, il imprègne les supporters du Barça, qui voient une campagne contre les intérêts du Barça, même défendus par des personnes influentes autour du club comme Laporta ou la junte précédente.