Shkodran Mustafi pourrait être choisi par Barcelone pour soutenir une défense qui a besoin de renforts. Avec un Umtiti qui semble incapable de laisser derrière lui ses problèmes de genoux, le club du Barça peigne le marché pour embaucher un défenseur central qui peut alléger le fardeau des minutes sur Piqué et Lenglet. De cette façon, deux noms sonnent forts à Can Barça: Shkodran Mustafi et Antonio Rudiger.

Selon le journal britannique Daily Express, Barcelone a Rudige comme première optionr. L’arrière central de Chelsea n’a pas eu un début de saison facile, même si ces derniers matchs il compte plus pour Frank Lampard et a un contrat avec le club londonien jusqu’en 2022. Dans un contexte de grande difficulté économique pour Barcelone, l’opération paraîtrait très compliqué et le club a plus à jeter à Mustafi.

Dans le cas de l’ancien joueur de Valence, le joueur met fin à son contrat en juin prochain et a déjà informé Arsenal qu’il n’allait pas renouveler, toujours selon les informations précitées. Barcelone sait que l’allemand est une excellente opportunité de marché: A 28 ans, il serait une alternative de haut niveau à Piqué et Lenglet et son transfert serait abordable sur le plan économique..

À l’été 2016, Mustafi a quitté Valence après deux saisons au cours desquelles il s’est produit à un niveau élevé. Les Valenciens se souviennent beaucoup du grand couple défensif qu’il a formé avec Nicolás Otamendi, également dirigé de Mestalla vers la Premier League. À Arsenal, il a connu des hauts et des bas, mais il s’est toujours révélé être un défenseur central garanti. En janvier, il pourrait revenir dans la Ligue après presque cinq ans d’avoir quitté Valence.