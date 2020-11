Neymar et Mbappé, sur une photo d’archive. .

L’ancien vice-président de Barcelone, Javier Bordas, l’un des responsables de l’espace sportif de la dernière directive de Josep Maria Bartomeu, a admis que l’entité du Barça a pu signer Kylian Mbappé après le départ de Neymar et qu’il était “très proche” de repêcher plus tard le Brésilien.

Dans une interview dans “ Mundo Deportivo ”, Bordas a également parlé de Leo Messi et du burofax envoyé l’été dernier pour demander son départ du club.

Leo Messi

“(Messi) est un gagnant et très Barça. En perdant 2-8 et avec les précédentes défaites en Ligue des champions, je suppose qu’il en avait assez et a décidé de partir », a déclaré Bordas, qui considère que« les formes »utilisées par la star argentine étaient« laides et fausses ».

“C’est clair, mais Messi peut aussi se tromper. Heureusement sur le terrain, il fait de petites erreurs. Il veut continuer à gagner et pensait que le cycle était terminé au Barça. Maintenant je le vois excité mais ça montre qu’il lui manque un peu plus. Je voudrais le garder heureux et heureux, l’avoir triste … Ce Barça a de très bonnes choses, un très bon avenir et présent ».

Mbappe

“Quand nous devions signer Dembélé (Josep Maria) Minguella m’a appelé à dites-nous que Mbappé était à portée de main. J’ai parlé avec Bartomeu et il m’a dit de le regarder. J’ai appelé son père et il m’a dit qu’il n’allait pas à Madrid parce que Cristiano, Benzema et Bale étaient là et qu’à la place, il pouvait aller au Barça parce que Neymar n’était pas là. ”

Le président de Monaco a préféré qu’il aille au Barça pour ne pas renforcer le PSG, un rival direct. Et pour 100 millions cela aurait pu être fait. Mais Robert (Fernández) – alors secrétaire technique – a préféré Dembélé et Pep Segura l’a soutenu. L’explication était que Mbappé joue pour lui et Dembélé joue pour l’équipe. Et depuis qu’un ailier comme Ney est parti, Robert a préféré un ailier plutôt qu’un finisseur. »

Neymar

“Bien sûr, nous voulions sérieusement signer Neymar. Nous étions si proches qu’il pensait qu’il venait et moi aussi. Il y avait une différence d’argent, 20 millions, que son père a mis, mais les clubs n’étaient pas d’accord ”

“Après un moment de départ, (Neymar) est venu et a dit que sa maison était le Barça et qu’il voulait revenir”

“J’y suis allé personnellement et nous voulions vraiment qu’il vienne, nous avons essayé de toutes les manières possibles. Nous étions très proches. Nous avons demandé au PSG de nous faire une offre alors qu’il n’acceptait rien pour Verratti ou Marquinhos ou Thiago Silva … Ce n’est pas un club qui vend. et emportez la figurine … ”

«Nous étions si proches que Neymar pensait qu’il venait, moi aussi, il était prêt. Je pense que Messi a toujours l’arrière-goût qu’il aurait pu apporter et n’a pas été apporté. Mais nous avons déjà vu ce qui s’est passé avec le virus, nous faisons toujours cet effort économique et maintenant nous serions pires. ”

“Dans le football, il y a des moments où il faut bien faire les choses et Neymar était la clé, mais la partie économique du club était concernée. C’était un problème dans le domaine économique. Ils ont mis un cap et on ne pouvait pas aller plus loin. Certains joueurs ont proposé de reporter une partie de leur salaire pour que Neymar puisse revenir. Bien que tout le salaire ait dû être suffisamment réduit pour correspondre au niveau du Fair Play et de la Liga. Bien sûr, les deux fois où Neymar a pu revenir, il a abandonné beaucoup d’argent. Il est contradictoire d’avoir des poursuites contre lui, mais c’est un autre problème ».

“Je connais la vraie raison pour laquelle il est parti, mais je préfère qu’il le dise. Je ne pense pas que c’était pour cette raison (être dans l’ombre de Messi). Il veut être numéro un et il sait que lorsque Messi cessera d’être, il le sera. Mais il était prêt à être le numéro un des rappels avec Messi.

Bartomeu

“Pas du tout (il méritait cette fin). C’était une honte, un lynchage. A chaque fois qu’il y avait quelque chose de petit ils nous attaquaient, je ne comprends pas. Maintenant, avec le désastre de la pandémie, ils ont écrasé Bartomeu. Puis le sujet de la motion. Les 20 000 signatures sont là mais il semble incroyable que la Generalitat nous ait permis de voter un mardi et au bout de deux jours, elle nous confinerait dans nos municipalités. C’est quelque chose qui se qualifie, une honte.

“Ce qui me dérange le plus au Barça, c’est qu’il y a une motivation politique à utiliser le club et il est clair qu’il y a des gens qui essaient. Le Barça est déjà défini par son histoire, que personne ne l’utilise politiquement à ses fins.”