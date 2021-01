Le pivot du Barça, Paul Oriola (c), avec le ballon devant les joueurs d’Urbas Fuenlabrada. .

Il Barça a été imposé ce dimanche par 67-83 au Urbas Fuenlabrada en réagissant depuis une première mi-temps très grise (27-30) dans un troisième quart-temps efficace avec un 20-33 partiel qui l’a aidé à résoudre le premier rendez-vous de 2021 malgré les nombreuses pertes.

Sans Niko Mirotic, absent pour le deuxième match consécutif pour raisons personnelles, ni les Américains Kyle Kuric et Brandon Davies, ni Víctor Claver – en plus de Thomas Heurtel continuant à gérer son départ -, le Barça a tiré l’Américain. Cory Higgins (19 points), secondé par le gréco-américain Nick Calathes (15) et Alex Abrines (11) pour interrompre le match.

Il l’a fait à la merci d’un Urbas Fuenlabrada qui était compétitif par rapport à sa défense en première mi-temps, mais que il a été submergé par l’arsenal offensif du Barça -Ce dimanche dans une tenue rose bubblegum pour son deuxième kit- et s’est retrouvé déséquilibré par ses différences avec la performance d’arbitrage, avec son témoin, le Congolais Christian Eyenga (17 points), expulsé pour protester.

La première victoire du Barça en 2021 a été un début fragile: l’entraîneur lituanien Sarunas Jasikevicius est sorti avec l’Ukrainien Artem Pustovyi et le Letton Rolands Smits à l’intérieur et ils ont eu beaucoup de mal à dépasser la défense à domicile. Ce sont les Abrines qui ont soutenu les visiteurs (8-10, min. 5).

L’entrée d’Oriola a donné à la défense barcelonaise l’emballage pour courir et prendre le premier avantage (10-16, min.8), invalidé par les Fuenlabreños – nagé à l’intérieur sans l’Estonien Siim-Sander Vene – entre la fin du premier acte et le début de la seconde (17-16 min. 11), un quart marqué par les défenses dans lequel le Barça a terminé en tête grâce aux lancers francs (27-30).

Doit avoir lisez l’amorce du vôtre Jasikevicius dans le vestiaire, parce que le Barça est sorti prêt à mettre la terre au milieu avec un plateau de Higgins et des triples de Calathes et Abrines (31-41, min. 23). Seul Eyenga a résisté à une Fuenlabrada refusée en attaque, qui a vu Hanga et Oriola pendre du ring et mettre un revenu de 20 points (41-61, min. 27), presque définitif.

Avec 16 buts à louer (47-63), l’équipe de Jasikevicius a affronté le dernier quart-temps, et Malgré la sensation de condamnation, Fuenlabrada n’a pas renoncé à l’effort de soustraire, capitaine d’un Eyenga toujours généreux dans l’effort qui est venu se réduire à douze (55-67, min. 33). Dans cette recherche presque désespérée de couper court, Eyenga lui-même a été expulsé pour deux techniques après avoir protesté contre une technique antisportive.

Cette situation tendue a fini par perturber Fuenlabrada et a de nouveau laissé une avance de 20 points à l’équipe de Jasikevicius, qui a pu donner au centre sénégalais de 18 ans Ibou Badji minutes dans un match qui s’est terminé en 67-83.

Le Barça aura quatre jours avant de recevoir Valence en Euroligue et de visiter Manresa en Endesa League, tandis que Fuenlabrada en aura six avant de recevoir Andorre.

Fiche technique:

67 – Urbas Fuenlabrada (15 + 12 + 20 + 20): Trimble (12), García (2), Meindl (9), Eyenga (17), Alexander (6) -initial quintet-, González (4), Emegano (8), Urtasun (5), Samar (4), Macoha , Thompson et Sikiras.

83 – Barça (16 + 14 + 33 + 20): Calathes (15), Higgins (19), Abrines (11), Smits (6), Pustovyi (6) -les cinq de départ-, Oriola (12), Martínez (6), Hanga (2), Brancou (4), Bolmaro (2) et Badji.

Arbitres: Jordi Aliaga, Raúl Zamorano et Roberto Lucas. Éliminé par cinq fautes personnelles contre le local Kyle Alexander (min. 34) et le visiteur Rolands Smits (min. 39) et par deux fautes techniques sur le local Christian Eyenga (min. 35).

Incidents: match de la dix-huitième journée de la Ligue Endesa, joué au pavillon Fernando Martín de Fuenlabrada (Madrid), sans spectateurs en raison des mesures sanitaires contre la pandémie de coronavirus.