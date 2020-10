Une action de Baskonia-Barça. .

Le Barça a repris ce vendredi à Vitoria et a battu TD Systems Baskonia par 71-72, grâce à un dernier set 0-11 qui leur a donné la victoire après n’arrêtez pas de croire à la victoire.

L’équipe catalane est restée 8 minutes sans marquer, mais a fait un tonnerre dans les quatre dernières minutes et un bouchon de Nikola Mirotic, qui a atteint 27 PIR, a marqué le triomphe des hommes de Sarunas Jasikevicius, qui étaient en tête pour une grande partie du bûcher.

Le duo local formé par Achille Polonara et Pierrià Henry il s’est multiplié pour inverser le score, mais la réaction du Barça a conduit au triomphe final en profitant des pertes locales.

Les deux équipes ont commis de nombreuses inexactitudes dans un départ semé d’erreurs dont le Barça est sorti plus gracieusement, ayant plus d’énergie dans les premières mesures et comptant sur six points consécutifs de Nikola Mirotic pour établir le premier revenu significatif du choc, 10-15.

Pierrià Henry a rendu la pièce et le match extérieur de Baskonia est venu à ébullition pour combler l’écart, 19-20.

Ceux de Sarunas Jasikevicius sont mieux entrés au deuxième acte sous la direction de Nick Calathes, qui a été remplacé par Thomas Heurtel, qui a également dirigé avec succès l’équipe de Barcelone, qui était commandée par jusqu’à quatre bases à des moments différents.

Les locaux se sont appuyés sur Youssoupha Fall pour suivre les traces de leur rival, mais deux triples de la base française et Alex Abrines ont maintenu le Barça devant, 37-39, grâce à Baskonia n’a pas profité des lancers francs qu’ils ont effectués en première mi-temps.

Dusko Ivanovic a continué à utiliser un quintette élevé, comme celui qui a conclu le deuxième tour, mais n’a pas réussi à surmonter la défense suffocante du Barça, qui a profité du rebond offensif pour ouvrir un nouvel écart, 48-56.

Baskonia a ajusté la défense et a profité des erreurs des visiteurs pour ajouter du coup franc pour se rapprocher et laissez tout ouvert pour le dernier quart-temps, 56-58.

Une manche 17-0 menée par Achille Polonara a inversé la tendance au début du quatrième quart-temps pour frapper un 69-58.

Les premiers points pour les joueurs du Barça sont venus avec un triple d’Alex Abrines, après avoir été près de 8 minutes sans marquer, et le Barça s’est réveillé pour renvoyer le partiel à Baskonia, 0-11, et cimenter le triomphe de l’équipe catalane (71-72) , Quoi Mirotic paraphé avec une casquette derrière un plateau Pierrià Henry.

– Fiche technique:

71 – TD Systems Baskonia (19 + 18 + 19 + 15): Vildoza (8), Dragic (15), Giedraitis (4), Polonara (14) et Jekiri (10) -partant cinq-, Henry (8), Sedekerskis (1), Diop (-), Fall (11), Peters (-) et Kurucs (-).

72 – Barça (20 + 19 + 19 + 14): Hanga (5), Higgins (2), Abrines (10), Smits (2), Davies (12) -début cinq-, Bolmaro (3), Heurtel (5), Oriola (4), Kuric (9), Mirotic (18) et Calathes (2).

Arbitres: Luigi Lamonica (Italie), Uros Nikolic (Serbie) et Saso Petek (Slovénie). Ils ont éliminé le Jekiri local (min. 40) et le visiteur Davies (min. 40) en raison de fautes personnelles.

Incidents: Match correspondant à la sixième journée de l’Euroligue joué sans public à la Fernando Buesa Arena de Vitoria.