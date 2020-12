Impossible d’ajouter pour la première fois cette saison trois victoires consécutives en LaLiga Santander, Barcelone de retour pour proposer sa version la plus fragile et a laissé deux points contre Valence au Camp Nou (2-2).

Ce cristal du Barça peut être blessé avec très peu de football. Et en plus de cela, ce samedi, il a rencontré un rival inspiré qui a réussi une demi-douzaine d’occasions de but et a même pu gagner le match.

Bien rentré et avec les lignes très proches, L’équipe valencienne est allée attendre, exploitant la vitesse de Guedes pour chercher ses options contre elle. Bien que, dans son approche, Javi Gracia n’imaginait sûrement pas qu’il en aurait autant à gagner.

Guedes a battu Araujo dès qu’il a commencé, mais plan large, et les Portugais l’ont de nouveau essayé sans but quelques minutes plus tard.

Pendant ce temps, les Catalans ont tenté de faire mûrir le jeu à partir de la possession, un exercice stérile qui ne suffisait pas à troublant le but défendu par Jaume Domènech.

Celui qui a propagé chaque attaque était l’équipe «che». Entre Araujo et Ter Stegen ils ont pris un dégagement à Gayà, Carlos Soler a forcé le gardien allemand à voler vers son équipe gauche pour envoyer le ballon dans un coin, peu de temps après, et Soler lui-même a fait rebondir le corner qui Diakhaby, sans marque, se dirigerait vers le 0-1.

Le match a atteint une demi-heure et le but a enhardi l’équipe locale qui, au lieu de rétracter davantage ses lignes, est allée chercher leur rival plus haut, laissant les espaces que le Barça n’avait pas trouvés jusque-là.

Une contre-attaque menée par Pedri s’est terminée par un tir forcé de Griezmann -le premier des Catalans parmi les trois costumes-, mais c’est encore Valence qui était plus proche de faire le deuxième en une tête de Maxi Gómez que Ter Stegen a prise miraculeusement.

Mais à la fin de la première mi-temps, un léger contact de Gayà dans un internat de Griezmann s’est soldé par un penalty. Hernández Hernández a d’abord expulsé le défenseur valencien, mais quand il est allé voir le jeu dans le VAR, il a rectifié et a fini par lui montrer un carton jaune. Cependant, il n’a pas changé d’avis sur l’existence de la peine maximale.

Le responsable du lancement était Messi, mais Jaume Domènech a deviné l’intention. Cependant, le rejet est allé à Jordi Alba dont le centre, après rebondir sur la défense en visite, Messi lui-même a fini par se diriger vers le but. La star argentine a ainsi égalé les 643 buts de Pelé avec le même club.

Koeman a changé Sergio Busquets et a amené De Jong à la pause. Le Barça devait prendre le contrôle du match, mais c’est encore Valence qui a dépassé le but au début de la reprise. Mais Cheryshev, seul avant Ter Stegen, a gâté le cadeau de Guedes.

L’équipe du Barça, cependant, n’a pas pardonné dans le jeu suivant et Araujo a terminé un ballon mort dans la zone avec des demi-ciseaux pour le 2-1.

Le jeu approchait du temps de jeu et il était toujours sans propriétaire. Jaume Domènech a sorti le tir de Braithwaite et Racic sur la ligne n’a pas trouvé le but de Ter Stegen sur un tir franc du front.

Jusqu’à ce que Maxi Gomez a de nouveau atteint l’égalisation après avoir devancé Mingueza et terminer, en position «9», une passe décisive de la gauche de Gayà.

Mingueza, Coutinho et Messi ont mis le gardien visiteur à l’épreuve à la recherche du troisième, et le Barça a fini par jouer avec seulement trois derrière dans leur désir de ne pas arrêter leur ascension en Liga. Mais cette équipe a non seulement des problèmes pour défendre, mais aussi efficacité. La saison semble être longue pour ce Barça.

– Fiche technique:

2 – Barcelone: Ter Stegen, Dest, Araújo, Mingueza, Jordi Alba; Sergio Busquets (De Jong, min.46), Pedri (Pjanic, min.85), Coutinho (Lenglet, min.79); Griezmann (Trincao, min 73), Messi et Braithwaite.

2 – Valence: Jaume Domènech; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayá; Musah (Álex Blanco, min.43), Carlos Soler, Racic, Guedes (Manu Vallejo, min.87); Cheryshev (Kang-In Lee, min 90) et Maxi Gómez.

Buts: 0-1: Diakhaby, min.9. 1-1: Messi (min 45 + 4). 2-1: Araujo (min.52). 2-2: Maxi Gómez, au moins 69.

Arbitre: Hernández Hernández (Comité des Canaries). Il a montré un carton jaune à Griezmann (min.13) Gayà (min.45), Álex Blanco (min.45 + 6), Mingueza (min.56) et Jordi Alba (min.90 + 1).

Incidents: Match de la quatorzième journée de LaLiga Santander joué au Camp Nou à huis clos.