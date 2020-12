Barcelone vient avec la perte de Leo Messi pour disputer le dernier match de sa turbulente année 2020, ce mardi à 19h15 contre un Eibar qui arrive au Camp Nou avec des urgences dans la partie inférieure du tableau LaLiga Santander.

Après les vacances de Noël, le Barça est revenu sur le terrain pour clôturer une année vierge, sans aucun titre obtenu. 2020 a été une “ annus horribilis ”, marquée par la débâcle en Ligue des champions contre le Bayern Munich, la démission du conseil d’administration de Josep Maria Bartomeu et la danse des entraîneurs.

Après le limogeage d’Ernesto Valverde et Quique Setién, l’actuel entraîneur du Barça, Ronald Koeman, compte consolider sa position avec un mélange de bons résultats et de jeu attrayant. Avec cette combinaison, les culés ont réussi à battre Valladolid (0-3) mardi dernier, lors du dernier match de championnat joué.

À Pucela, Koeman a frappé la cible en utilisant un système 3-5-2, avec trois centrales et deux voies offensives sur l’aile. Face au match contre Eibar, l’absence de l’arrière gauche Jordi Alba, qui a vu le cinquième carton jaune à Valladolid, devient une défaite sensible pour le schéma tactique 3-5-2.

La sanction d’Alba, qui sera remplacé par Junior Firpo, pourrait ouvrir la porte au retour du système 4-3-3. Cependant, très probablement Koeman façonne l’équipe pour assurer la continuité à 3-5-2, comptant sur Firpo pour le couloir de gauche et répétant avec l’arrière Sergiño Dest sur l’aile droite.

En défense, la ligne des trois centres sera formée par Óscar Mingueza, Ronald Araújo et Clement Lenglet. Au centre du terrain, Busquets jouera le pivot derrière De Jong et Pedri González, qui a montré une bonne harmonie avec Messi contre Valladolid.

Cependant, contre Eibar, le capitaine du Barça est absent en raison d’une gêne à la cheville droite et a la permission du club de prolonger ses vacances en Argentine. Ce ouvre les portes de la propriété à Phillipe Coutinho d’attelage avec un front formé par Antoine Griezmann et Martin Braithwaite.

Koeman La lettre d’Ousmane Dembélé pourrait être réservée comme un choc Dans la seconde moitié. Après trois semaines de repos en raison d’une blessure à la cuisse droite, l’attaquant français sera la principale nouveauté de l’équipe du Barça.

Alors que, Eibar a tous les feux rouges allumés avant ce match, et la perte de Messi nourrit leurs aspirations à changer la tendance de leurs rencontres.

L’équipe du Gipuzkoan vient de concéder deux défaites consécutives, la première à Ipurua contre le Real Madrid et la deuxième à Mendizorroza contre Alavés, qui les ont privés du coussin de points qui les séparait des places de relégation et après ces deux matches perdus, ils il n’a placé qu’un seul point derrière les places qui représentent la perte de catégorie en fin de saison.

Il Le stade de Barcelone n’est pas le plus indiqué historiquement pour commencer le retour, étant donné qu’au cours des six saisons qu’Eibar a été en première division, ils n’ont jamais été en mesure de marquer.

L’équilibre n’est guère meilleur dans les matchs à Ipurua, car accumule cinq défaites et un seul nul, qu’il a réalisé en mai de l’année dernière 2019 à deux buts et qui a été la seule fois où il a pu marquer contre le Barça.

Les précédents n’aident donc pas et seul le fait que Lionel Messi, le joueur le plus déséquilibré que possède le Barça, ne jouera pas demain en raison d’une blessure à la cheville comme le rapporte son club, peut ouvrir une petite porte au l’espoir d’obtenir un résultat positif, bien que les eibarres perdent également leur meilleur joueur, le jeune Bryan Gil, atteint d’une maladie courante.

Eibar aura les victimes déjà connues de José Ángel Valdés ‘Cote’ et Roberto Correa, auxquelles s’ajoutent celles que les services médicaux de dernière minute du club ont annoncées aujourd’hui: Anaitz Arbilla et Kevin Rodrigues en raison de l’inconfort musculaire et Bryan Gil est pour une “maladie courante bénigne”. De son côté, il a récupéré le défenseur Paulo Oliveira, le milieu de terrain polonais Damian Kadzior et les attaquants Yoshinori Muto et Sergi Enrich, tous absents du match contre Alavés.

Aussi récupéré la veille le milieu de terrain José Recio et l’attaquant de Valladolid Quique González, qui était déjà en cale sèche depuis plusieurs semaines et le nombre de soldats sur lesquels José Luis Mendilibar peut compter a donc légèrement augmenté.

Files d’attente probables

Barcelone: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Araújo, Lenglet; Busquets, De Jong, Pedri; Coutinho, Griezmann et Braithwaite.

Eibar: Dmitrovic; Eh bien, Burgos, Bigas, Soares; Pedro León, Edu Expósito, Inui, Diop, Muto et Kike García

Arbitre: Alberola Rojas (comité Castillan-La Mancha)

Stade: Camp Nou

Temps: 19h15

………………………………………….. ………….

Des postes: Barcelone (5ème. 24 points); Eibar (17e, 15 points)

La clé: Vérifiez si Koeman renforce son engagement dans le système 3-5-2 et donne une continuité malgré la défaite sensible de Jordi Alba dans le couloir de gauche.

Les données: Barcelone joue le dernier match de l’année 2020 dans lequel ils n’ont pas remporté un seul titre. La saison 2019-2020 a été la première campagne vierge depuis 2007-08.

La phrase: “Notre médecin nous a dit qu’une semaine sans entraînement serait une bonne chose pour Messi”, a déclaré Koeman lors de la conférence de presse d’avant-match.

L’environnement: Les éloges de Messi pour la figure de Koeman et l’annonce qu’il décidera de sa continuité à Barcelone une fois la saison terminée, donnent de l’optimisme aux fans de culé.