Une image de Khimki – Barça Lassa. .

Il Barça Il n’a pas manqué ce mardi sa visite au bas de l’Euroligue, le Khimki Moscou Russe, et a ajouté un autre triomphe à battre clairement par 75-87, dans un match où il n’a imposé sa supériorité qu’en seconde période.

Après avoir concédé trois défaites consécutives, le Sarunas Jasikevicius Ils ont réagi et ont repris leur cap avec deux victoires consécutives, celle de l’Arena Mytishchi marquée presque comme une obligation du fait des performances des deux équipes.

Il n’y a pas eu de surprise dans la capitale russe malgré la résistance initiale de Rimas Kurtinaitis, qui ils ont commencé très offensivement, mais à ceux qui, dès qu’ils ont réussi, ont démontré les raisons pour lesquelles ils n’ont que deux victoires dans une phase régulière à travers laquelle ils passent sans douleur ni gloire.

La première partie a été plus jouée dans le scénario que Khimki a tendance à se déplacer plus confortablement, anarchique dans ses actions offensives et peu intense dans ses actions défensives. Il Barça, mais n’a pas pu empêcher 102 points entre les deux à la mi-temps, alors que dans les 20 minutes qui ont suivi, il n’y en avait que 50.

L’affrontement a commencé avec le grand succès local du triple (6/8) et avec la version plus “ régulière ” de son leader, Alexei Shved, de sorte que l’équipe russe a pu se lever malgré la plus grande variété de ressources des Blaugranas. .

La égalité au premier trimestre (26-26) a cédé la place à l’amélioration attendue d’un Barça, s’accrochant au succès de Kyle Kuric et à la grande direction de Nick Calathes, qui a clôturé le match avec 15 passes décisives, 11 à la mi-temps. Petit à petit, les visiteurs imposaient leur basket et se dirigeaient vers les vestiaires devant (48-54).

Jasikevicius a ajusté les choses pendant la période de réflexion et ses joueurs sont repartis avec la leçon apprise. Khimki a quitté le succès à son retour sur le court, Shved, malgré ses 23 points, a pris sa ligne irrégulière et comme la défense n’a pas fait une apparition, le tableau de bord reflétait déjà clairement la différence entre les deux équipes.

Le Barça a quitté son rival à 27 points dans les deux prochains trimestres et n’a pas trouvé d’opposition excessive pour gagner et mettre 13 sur son casier avant de rendre visite ce vendredi à l’autre équipe de Moscou, un CSKA qui les mettra sûrement en plus problèmes. Cory Higgins (18 points) était le plus valorisé des visiteurs (25) devant Calathes (24), en plus de la bonne main de Kuric (18 points dont 4/4 en triples).

Fiche technique

Résultat: Khimki Moscou 75 – Barça 87 (48-54, à la mi-temps).

Les équipes.

Khimki Moscou: Shved (23), Zaytsev (2), Vialtsev (3), Karasev (5) et Booker (13) -quintette initial-; McCollum (10), Monia (-), Voronov (2), Bertans (6) et Mickey (11).

Barça: Calathes (8), Higgins (18), Abrines (11), Smits (12) et Pustovyi (5) – quintette initial -; Westermann (-), Bolmaro (-), Oriola (9), Hanga (4), Martínez (2), Kuric (18) et Badji (-).

Partiel: 26-26, 22-28, 12-19 et 15-14.

Arbitres: Ryzhyk, Hordov et Vyklicky.

Pavillon: Mytishchi Arena.