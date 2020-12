Un Barça blessé après la défaite inattendue contre le Maccabi Tel-Aviv vendredi a battu Joventut de Badalona 88-74 dans le derby catalan et s’est classé deuxième de la Ligue Endesa à profiter de la défaite d’Iberostar Tenerife, qui a joué un match de moins.

Un Adam Hanga impérial avec un PIR de 24, 18 points et 3 sur 3 en triplets a mené la victoire du Barça, qui avait Nick Calathes comme écuyer, avec 10 points, dans un après-midi qui n’était pas celui d’Ante Tomic, qui restait avec seulement 6 points. Xavier López-Arostegui a été le meilleur buteur badalonais avec 13.

Sans l’atmosphère particulière que vous ressentez toujours au Palau Blaugrana avant ‘la Penya’, qui est arrivé en cinquième position, Avant d’entamer le match, Tomic et Pau Ribas ont reçu un maillot signé par tous les joueurs du Barça pour honorer leurs années au club du Barça.

L’ensemble de Sarunas Jasikevicius, qui a laissé Thomas Heurtel hors de l’appel pour la première fois cette saison, un fait qui soulève des spéculations sur une éventuelle sortie, a commencé le duel en prenant l’initiative avec un partiel 4-0 et Joventut n’a inauguré leur casier aux points que Ferran Bassas forcé deux lancers francs, à la minute 4.

C’était une prémonition du premier quatrième échec des deux équipes. Le Barça l’a terminé avec un 46% de succès dans les lancements de deux et Joventut avec un inquiétant 23%.

En tout cas, il a réussi à empêcher l’équipe locale de s’échapper sur le tableau d’affichage à tout moment et un triple de Pau Ribas a égalisé le match (8-8, min. 5). Plus tard, un coup franc solitaire de Calathes a donné la victoire aux locaux au premier quart, qui s’est terminé par un court 13-12.

Plus actif a commencé les 10 minutes suivantes. Avec une manche 6-0 que les Abrines ont complétée, le Barça a ouvert le plus grand écart sur le tableau d’affichage jusque-là (20-14, min.14). Et un autre partiel, ce 13-2 et culminé avec un triple de Kyle Kuric et un panier à deux points de Nick Calathes, a ouvert la fissure jusqu’à 35-22 (min. 19).

Connor Morgan avec un triple avant la pause a réussi à ramener la différence à 10 points, une barrière psychologique que Joventut a perdue en début de match. Derby catalan, qui s’est arrêté avec 39-29.

La lettre d’introduction du Barça en seconde période était une «ruelle oop» de Calathes avec Pustovyi. Ensuite, un triple de Calathes lui-même a porté le tableau de bord à 44-20 (min. 21), la différence maximale du match à ce moment-là.

Pendant les minutes suivantes, le Joventut, à travers López-Arostegui, Ribas et Morgan, a tenté sans succès d’abaisser la barrière des 10 points et Adam Hanga, en état de grâce, a rendu la distance à 14 points avec un triple (56-42, min. 25).

Kuric avec un autre lancement de trois et Higgins avec deux lancers francs l’ont prolongé à 17 (65-48, min.27) après une course de 9-2 et le troisième quart-temps, à l’opposé du premier en termes de contribution au score du deux sets (33-27), terminés par un 72-56 pratiquement définitif.

La réaction héroïque dont Joventut avait besoin pour gagner le match n’a pas eu lieu. À l’envers. Dans un premier temps, le Barça a même accru un peu plus sa différence grâce à des jeunes comme Sergi Martínez, Ibou Badji et Leandro Bolmaro (82-59, min.35) tandis que Jasikevicius pensait déjà au match de mardi d’Euroligue sur la piste d’Efes Pilsen.

Au moins Joventut a réussi à gagner le dernière chambre (16-18) et laisser la différence finale en dessous de 20 points avec 88-74

Fiche technique:

88- Barça (13 + 26 + 33 + 16): Pustovyi (8), Higgins (5), Mirotic (7), Calathes (10), Sergi Martínez (6) – cinq départs -; Abrines (2), Oriola (4), Smits (9), Hanga (18), Bolmaro (9), Kuric (8), Badji (2).

74- Jeunesse de Badalona (12 + 17 + 27 + 18): Pau Ribas (11), López-Arostegui (13), Morgan (11), Ferran Bassas (6), Tomic (6) – cinq partants; Dimitrijevic (10), Albert Ventura (3), Birgander (1), Brodziansky (6), Zagars (5), Dawson (2), Parra (-).

Arbitres: Daniel Hierrezuelo, Martín Caballero, Iyán González. Álex Abrines a été sanctionné pour une faute antisportive (min. 31) et Rolands Smits a été éliminé avec cinq fautes personnelles (min. 38) par le Barça.

Incidents: match de la 15e journée de la Ligue Endesa joué sans public au Palau Blaugrana en raison de restrictions sanitaires dues à la pandémie de coronavirus.