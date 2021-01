Vote au Camp Nou lors des dernières élections, en 2015. Jordi Cotrina

Le Barça suppose que le report des élections est presque inévitable et travaille sur des alternatives pour pouvoir mettre les urnes le plus rapidement possible. Lors de la réunion avec les représentants du Barça, Procicat et le secrétaire général de l’Esport, aucun sauf-conduit spécial n’a été autorisé pour les membres, donc seuls ceux qui vivent dans l’un des cinq points mis en place par le club en Catalogne pouvaient participer. . L’enfermement municipal empêcherait, par exemple, que les résidents de L’Hospitalet puissent traverser la rue Riera Blanca pour aller au Camp Nou. Selon des sources du club, lors du rendez-vous avec le gouvernement, la modification de la Llei de l’Esport a été proposée afin que le vote par correspondance puisse être activé, ce qui n’est pas inclus dans les statuts du Barça.

<< Le club a vérifié l'impossibilité de tenir les élections à la date prévue en raison des restrictions à la mobilité décrétées par le gouvernement dans le contexte actuel de pandémie. la date des élections devrait être reportée “, a expliqué la Generalitat et le Barça dans un communiqué conjoint. Le président de la société de gestion, Carles Tusquets, accompagné du PDG du club (Oscar Grau) et le médiateur catalan (Joan Manuel Trayter), a proposé la modification de la législation sportive afin que le vote puisse se faire à une nouvelle date. option que les représentants du gouvernement se sont engagés à étudier. La Generalitat a exclu de faire des exceptions en matière de confinement municipal «étant donné la grande mobilité que cela entraînerait».

Le manager a fixé cinq points de vote en Catalogne (Camp Nou-Barcelone, Gérone, Tarragone, Tortosa et Lleida) et cinq autres à Madrid, Valence, Séville, Palma de Majorque et Andorre. Sans exception pour pouvoir briser l’isolement municipal, la moitié des 110000 membres ne voteraient pas à moins que l’entité n’active plus d’urnes dans le reste du territoire catalan. Sur les 95 298 qui ont dû voter au siège de Barcelone, seule la moitié (46 740) est enregistrée dans la capitale catalane.

Après la réunion matinale avec la Generalitat, Tusquets rencontrera ce midi avec son conseil d’administration et à 19h00 avec les trois candidats pour enfin décider quoi faire, puisque le Barça, en tant qu’entité privée, a le pouvoir de prendre sa propre décision. Joan Laporta n’a pas voulu entendre parler de report du rendez-vous avec les urnes, et des alternatives proposées telles que plus de lieux et de jours, tandis que Víctor Font et Toni Freixa ont été des supporters de les reporter si le droit de participation et la sécurité sanitaire des partenaires ne peuvent être garantis. Enfin, l’intérim du Barça, sans président depuis la démission de Bartomeu en octobre, restera au moins jusqu’en mars, laissant le club hors du jeu, avec des dossiers urgents comme le marché d’hiver et des problèmes de liquidités.