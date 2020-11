Le 1-1 avec lequel le duel entre Alavés et Barcelone s’est réglé ce samedi laisse l’équipe du Barça face au pire départ de la Ligue ces 18 dernières années. Depuis la saison 2002-2003, l’équipe culé n’a pas démarré si mal en championnat national. Il ajoute à peine huit points après six matchs joués, qui quittent huit du Real Madrid – leader, bien qu’avec un match de plus qu’eux – et six de l’Atlético de Madrid, avec les mêmes matchs joués.

Inquiétude à Barcelone après le mauvais départ en championnat. À ce stade, l’équipe du Barça a cinq points de retard sur la Ligue Europa. Oui, ils ont deux matchs de moins, mais Elche, un joueur récemment promu, n’a eu que cinq matchs pour marquer 10 points et se classer septième, aux portes de l’Europe. L’équipe du Barça n’ajoute que 8 des 18 points possibles et leur trajectoire s’aggrave: sur les douze derniers points en jeu, il n’en a ajouté que deux, avec les nuls avant contre Séville et Alavés et les défaites contre Getafe et le Real Madrid.

«Bien sûr, je crains que nous n’ayons ajouté que deux points par rapport aux 12 derniers (…). Ce ne peut pas être que nous échouons autant. Nous avons trop échoué », a-t-il commenté. Ronald Koeman lors de la conférence de presse après le duel à Mendizorroza. Le sélectionneur néerlandais ne cache pas son inquiétude et c’est que depuis 2002, Barcelone n’avait pas connu un départ similaire, avec seulement 8 points après les six premières journées. Cette année-là, Louis Van Gaal est parti en milieu de saison et l’équipe a terminé à la sixième place, avec 56 points, pour jouer la Ligue Europa.

Après ce départ, Barcelone est huit points derrière le Real Madrid – bien qu’avec un match de plus que les blancs – et six points derrière l’Atlético de Madrid, avec les mêmes matchs. L’équipe du Barça ne peut plus se permettre plus de crevaisons en Ligue avec deux duels à l’horizon: Visite du Betis au Camp Nou le week-end prochain et la rencontre au Wanda Metropolitano contre l’Atlético de Madrid, après la pause de l’équipe nationale.