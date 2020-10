Président Andrés Manuel López Obrador a donné un avis sur le match de baseball des World Series entre Dodgers Oui Des rayons.

Et c’est que les Rays de Tampa Bay ont battu l’équipe de Los Angeles 9-7 et ont égalé les World Series avec deux matchs remportés par chaque équipe. Il ne faut pas oublier que l’équipe Dodgers Il a 32 ans sans être vainqueur des World Series.

Dans ce contexte, le président mexicain a souligné que le match d’hier “était comme un remerciement”, je l’ai déjà, bien qu’il considère que le sport du ballon et de la batte offre une passion infinie.

“Le baseball offre toujours plus, c’est une passion infinie, c’est pourquoi Hemingway et Don Julio Scherer l’ont tellement aimé”, a-t-il déclaré. Lopez Obrador.

Avec le match que nous avons vu hier, c’est comme dire merci «j’ai déjà ça», mais le baseball offre toujours plus, c’est une passion infinie, c’est pourquoi Hemingway et Don Julio Scherer l’ont tant aimé. De plus, avec tout le respect que je vous dois, les Dodgers n’ont pas encore «réparé» Tampa. pic.twitter.com/p7mrdCPhg2 – Andrés Manuel (@lopezobrador_) 25 octobre 2020

Le président a ajouté que l’équipe de Les anges “Réparez” vos comparaisons Tampa. Il ne faut pas oublier qu’il y a des semaines, le représentant du pouvoir exécutif avait déjà manifesté son soutien à la Dodgers.

AMLO reçoit un maillot de baseball

Lopez Obrador est en tournée dans l’état de Tamaulipas, où le gouverneur de ladite entité, Francisco García Cabeza de Vaca, lui a remis un maillot et une batte de baseball de l’équipe locale Tecolotes de los Dos Laredos, de la Ligue mexicaine de baseball.

Le président de l’État a publié quelques photographies du moment où il fait le cadeau au président, qui reçoit le vêtement.

À Nuevo Laredo, dans le quartier de Francisco Villa, le président a dirigé la livraison officielle d’un centre sportif et d’un parc de baseball. L’événement a dû être raccourci en durée, afin d’éviter les foules dans les lieux et, avec lui, de plus grandes infections de coronavirus.

À l’issue de la livraison du Col. Francisco Villa Sports Center and Baseball Park à #NLD, en collaboration avec le maire @ ERivas72, nous avons remis au président @lopezobrador_ une batte et un maillot de l’équipe de baseball @LaredosTecos de @LigaMexBeis. pic.twitter.com/adfGakYC0y – Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) 25 octobre 2020

Avec des informations d’El Universal.

