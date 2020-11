Juan José Mariño a planté sa sympathie pour Barcelone parmi les membres de sa famille

À une époque où le monde du football se demande qui peut s’asseoir à la table de Messi, c’est la star argentine qui est invitée chaque jour à partager une nappe avec la famille de Juan José Mariño Padín. Et c’est comme ça qu’il était. Une personne qui a mis une affiche du “meilleur joueur du monde” dans sa cuisine pour nourrir sa passion du football au quotidien et, accessoirement, rendre hommage à celui qui a fortement contribué à leur bonheur au milieu d’une maladie qui a fini par le vaincre.

Sa passion pour Barcelone et pour Messi en particulier l’a amené à partager des couvertures et des minutes avec son idole, précisément le jour où sa vie s’est terminée. En complice avec sa femme María Teresa, il voulait que sa nécrologie, avec le consentement de ses enfants, exprime sa gratitude éternelle au génie né à Rosario avec une phrase qui résume son admiration: “Naturel de Vilaxoán et Moi reconnaissant à Leo Messi de l’avoir apprécié pendant les années sérieuses de sa vie“.

C’était Juan José. Une personne dont Il a savouré le football et qu’il l’a dessiné avec une habileté exceptionnelle pour le rassemblement et la retranca. Quelqu’un qui a commencé à montrer sa préférence pour le Barça dans son enfance, qui a apprécié et souffert à parts égales des hauts et des bas des Catalans et pour qui l’arrivée de Cruyff à son stade de joueur au Camp Nou signifiait une idylle de football des jeunes qu’il retrouverait plus tard. à Messi la certification de la véritable idolâtrie.

Comment pourrait-il être moins, le football était son sport principal quand il s’agissait de jouer. Il ne s’est pas démarqué pour avoir de grands cadeaux pour cela et c’est peut-être pour cela que cela l’a amené à valoriser encore plus la facilité de Leo Messi à marquer les différences sur le terrain. Mais même bien avant que Messi ne vienne au monde, Juan José a fait en sorte que les enfants puissent profiter du plaisir de jouer au football. Il a été l’un des pari les plus forts pour la création des catégories de base dans le San Martín de sa bien-aimée Vilaxoán. Il participait également régulièrement à des compétitions amateurs, qu’il s’agisse de futsal ou de football. Il a joué en avant et donc son faiblesse pour les grands qui occupaient un tel poste, surtout s’ils portaient un blaugrana, mais aussi pour celui qui aime très bien le bleu ciel et qui se fait appeler Iago Aspas.

Avec ses fils Xoán et Roi, chaque fois que Barcelone s’approchait de la Galice, il n’hésitait pas à assister à leurs matches. Il a le plus apprécié avec les équipes de Guardiola et a même pu voir le club de ses amours au Camp Nou lors d’un match de Ligue des champions accompagné de sa famille. Ce furent des moments de bonheur pour lui au milieu d’une maladie qu’il affrontait avec le football comme l’un de ses soutiens et avec Messi comme une référence absolue. Son fils Xoán compte comme “Je l’ai fait super étudié. Je savais déjà si j’allais bien ou mal jouer en le regardant s’échauffer. J’ai regardé tous leurs matchs et je les ai beaucoup appréciés. Aussi ceux de l’Argentine. Il adorait regarder le football, mais avec Messi, c’était une faiblesse particulière. ”

Footballeur né, il avait aussi une autre de ses faiblesses à Pontevedra. Un club dont il a été membre toute sa vie et dont il a reçu son dernier maillot, celui du retour Charles, remis par sa famille le 2 novembre, jour où il a fêté ses 64 ans.

Sûr que Vous aurez été pris par surprise par toute l’agitation que votre adieu sincère a causé. C’est sa famille qui a fait face à la volonté de Juan José avec la fierté de voir comment la gratitude de son père a été ressentie et il a sûrement connu Leo Messi lui-même, à qui, désormais, Vilaxoán Cela ne vous semblera pas étrange grâce à un ambassadeur exceptionnel comme Juan José.