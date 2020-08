Un seul but pour le Bayern Munich, dirigé par l’ancien produit jeunesse du PSG, Kingsley Coman, juste avant l’heure après le meilleur coup de la finale de la Ligue des champions de dimanche, a suffi à donner à la centrale allemande son sixième titre européen. Ce fut une victoire 1-0 pleinement méritée pour sa performance en seconde période en finale et pour son excellence implacable tout au long du tournoi. Il s’agissait de sa 21e victoire consécutive toutes compétitions confondues, une course de forme qui suggère l’impact remarquable du manager Hansi Flick depuis le remplacement de Niko Kovac en novembre.

Comme toujours, de nos jours, le contexte est nécessaire. Ce fut une victoire pour l’équipe qui a la compagnie aérienne d’État d’un émirat avec un terrible bilan en matière de droits de l’homme comme sponsor sur l’équipe appartenant à l’émirat avec le terrible bilan des droits de l’homme. Qatar Airlines faisait la promotion du jeu sous le nom de Qlassico. C’était un match qui résultait directement d’une réunion tenue à l’Elysée le 23 novembre 2010, entre le président français de l’époque Nicolas Sarkozy, alors président de l’UEFA Michel Platini, les pauvres propriétaires du PSG et le prince héritier du Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani. Dix jours plus tard, Platini a mystérieusement voté pour que le Qatar accueille la Coupe du monde 2022. En un an, le Qatar détenait 70% du PSG et le football était devenu le théâtre de la politique étrangère qatarie. Tout cela est profondément désagréable et profondément malsain et ne doit jamais être oublié, peu importe à quel point le football qu’il peut produire s’avère être.

Le PSG reste donc toujours inachevé, un projet qui a désormais coûté près de 1,5 milliard de dollars en frais de transfert à lui seul mais qui n’a pas cédé le trophée que ses propriétaires qatariens souhaitent tant. Que ce soit un joueur qui a quitté le club sur un transfert gratuit qui a marqué le vainqueur ne fera qu’intensifier le sentiment de gaspillage. Malgré toute l’amélioration du PSG cette saison, à la fin, c’était une histoire familière de frustration et de récriminations.

Michael Regan / UEFA / .

En termes de football réel, il peut y avoir eu très peu de finales, voire aucune, avec une telle profondeur de capacité des deux côtés – ce qui est, bien sûr, l’avantage de l’ère des superclubs: c’est le cas, dans les dernières étapes de la Ligue des champions, ont tendance à produire des jeux passionnants d’une qualité exceptionnelle. Et cela, au moins en première mi-temps, était un jeu d’un niveau remarquablement élevé, implacable dans ses pressions et ses attaques. Qu’il n’y ait pas eu de buts jusqu’à la 59e minute avait moins à voir avec un manque d’intention qu’avec la défense. Tout ce que le manager Thomas Tuchel a réalisé au PSG, il l’a transformé d’un côté d’indulgence monstrueuse en une équipe d’une organisation formidable dans laquelle il n’y a pas de passagers; même Neymar, si souvent symbole de l’auto-absorption du club dans le passé, est devenu un joueur qui assume ses responsabilités défensives avec diligence.

Le Bayern, comme on s’y attendait, a pressé fort et haut depuis le début et s’est ainsi ouvert aux pauses du PSG. Comme lors des victoires en quart de finale et en demi-finale du Bayern, il a divulgué des chances précoces. En finale, cela signifiait que Manuel Neuer devait faire un excellent arrêt sur une chance de Neymar, Angel Di Maria tirant, Ander Herrera ayant un entraînement dévié juste à côté et Kylian Mbappe frappant un tir apprivoisé au gardien de but après un étrange échec défensif. Et comme lors des matchs précédents, plus la mi-temps avançait, plus le Bayern semblait épuiser son adversaire. Robert Lewandowski, avec déjà 55 buts toutes compétitions confondues cette saison, a frappé le poteau après un virage serré puis a vu une tête à bout portant bloqué par Keylor Navas.

Le seul changement apporté à l’équipe du Bayern a été la sélection de Coman au lieu d’Ivan Perisic sur la gauche. Flick a expliqué la décision en disant: «Nous sommes face à Paris, son club d’enfance. Nous espérons qu’il sera un peu plus motivé. Et il a la qualité et la rapidité pour couper la défense. “

C’était une foi qui finirait par être confirmée, le prix un deuxième triplé pour le club en sept ans. Coman, un joueur de 24 ans qui a amassé des trophées majeurs au cours de sa jeune carrière, semblait initialement avoir du mal à entrer dans le jeu, frappant quelques passes. Au fur et à mesure de la première mi-temps, il a commencé à gagner en confiance et à s’imposer à Thilo Kehrer. Il pensait qu’il aurait dû avoir un penalty dans la dernière minute de la mi-temps lorsqu’il s’est retrouvé derrière Kehrer pour être abattu par un léger coup de coude et un clip du côté du pied, mais l’arbitre italien Daniele Orsati n’était pas convaincu.

Mais c’est Coman qui a brisé l’impasse après un superbe mouvement au Bayern. Le match avait semblé devenir plus capricieux après la pause, avec le PSG assis profondément et le Bayern ayant du mal à trouver des chemins à travers lui. Il y a même eu un cri et une torsion classiques de Neymar après un défi assez insignifiant de Serge Gnabry – un signe infaillible d’un jeu qui commence à perdre sa forme. Mais ensuite, une série rapide de passes inclinées aboutissant à une incision de Thiago Alcantara a créé un espace pour Joshua Kimmich sur la droite, et il a fait flotter une balle parfaite vers le poteau arrière pour que Coman puisse entrer.

Mbappe aurait pu avoir un penalty après avoir semblé être botté par Niklas Sule, mais il était frappant en seconde période à quel point il ou Neymar avait peu d’impact, ce qui témoigne à la fois de la pression du Bayern et des ajustements tactiques de Flick à la mi-temps.

C’était une Ligue des champions pas comme les autres, et le format résultant de la pandémie, les quarts de finale étant disputés dans un seul endroit et chaque tour étant une égalité à une jambe, diminue légèrement la réalisation. Cela dit, le Bayern est la première équipe à remporter la Ligue des champions en remportant chaque match qu’elle a joué. Il a dominé la compétition, joué un football magnifique et mérité son succès.