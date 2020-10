Le Bayern Munich est sur le point de changer la façon dont il gère les renouvellements de contrats alors que les négociations avec David Alaba continuent de bégayer.

L’Autrichien est en rupture de contrat à la fin de la saison et le Bayern n’a toujours pas trouvé d’accord qui le verrait rester au club.

Selon Sky, l’un des principaux points de friction est la durée de tout nouvel accord, le Bayern proposant un contrat de quatre ans et Alaba espérant le prolonger de cinq ans.

Le joueur de 28 ans est intéressant pour les géants espagnols Barcelone et le Real Madrid, rapport de kicker, et poursuivrait un accord malgré l’incertitude financière persistante causée par la pandémie de coronavirus.

Les problèmes du Bayern lors des discussions avec Alaba ont incité les champions de Bundesliga à reconsidérer leur approche pour attacher les joueurs, ajoute le kicker.

Leon Goretzka, Niklas Süle et Corentin Tolisso ont tous un peu plus de 18 mois de contrat et les pourparlers n’ont pas encore commencé avec le trio. Le Bayern se rend peut-être maintenant compte qu’il devra ouvrir des conversations avec ses joueurs plus à l’avance à l’avenir.