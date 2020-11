Une touche lors du match joué par Belenos et Uribealdea hier au Muro de Zaro. | Ricardo Solis

Les Belenos ont montré hier lors de leur première à domicile que cette saison est très sérieuse et a battu à une écrasante majorité l’Uribealdea basque. L’équipe d’Avilés ajoute, en plus des quatre points de victoire, un point plus offensif qui est attribué pour avoir obtenu au moins trois essais de plus que le rival. Hier, c’est la deuxième victoire des Avilés en début de saison après avoir remporté à domicile le premier jour à l’Université de Bilbao.

Belenos a commencé fort, même si le meilleur des locaux n’était pas la première étape du match. Le test reçu à la 19e minute semblait donner de l’espoir aux Basques (14-5), mais à partir de ce moment, c’était un récital d’un Belenos qui a su jouer le jeu qu’il aime le plus, les trois quarts étant les protagonistes et déplacer le ballon vers les ailes. Un jeu rapide qui, en plus d’être efficace, aurait pu être amusant pour un passe-temps qui ne pouvait pas aller au mur du Zaro en raison des restrictions à la mobilité décrétées pour atténuer les effets de la pandémie de coronavirus.

L’entraîneur de Belenos, Gonzalo Padró, était satisfait de ce que son équipe a fait, même s’il a averti qu’ils ont encore “beaucoup à améliorer”: “Nous n’avons encore rien vu, cette équipe a beaucoup à améliorer”, a-t-il déclaré.

Il a reconnu que le jeu dont ils avaient rêvé pendant la semaine est sorti: «Tout s’est passé comme nous travaillions». Un bon travail qui a été perceptible dès les premières minutes, qui ont été pour l’entraîneur la pire de son équipe: “Les garçons étaient très anxieux, un peu nerveux, jusqu’à ce qu’ils s’installent, et à partir de la minute 25 les choses ont commencé à tourner” . C’est alors qu’ils ont eu, dit Gonzalo Padró, «des moments de rugby de haut niveau». Le concours depuis maintenant deux semaines.