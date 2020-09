L’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta, veut signer deux milieux de terrain avant la fermeture de la fenêtre de transfert, et avec raison. Le courage des Gunners mérite d’être noté en rassemblant suffisamment de qualité pour dépasser une équipe animée de West Ham ici à l’Emirates Stadium, mais ils ne seront pas toujours aussi chanceux.

Le patron des Hammers, David Moyes, a obtenu une série d’occasions en seconde période avec le score de 1-1 au cours d’une période au cours de laquelle les visiteurs étaient fermement en tête après avoir pris le contrôle du milieu de terrain d’une manière qui alarmera Arteta. Dani Ceballos et Granit Xhaka forment un couple central-milieu de terrain très efficace depuis la reprise du football, mais le manque de profondeur dans cette position a été illustré par la présence de Mohamed Elneny sur le banc pour modifier un plan qui ne fonctionnait clairement pas.

Elneny lui-même est au milieu d’une renaissance surprenante après avoir passé la saison dernière en prêt à Besiktas tandis que Matteo Guendouzi reste en exil de la journée et Lucas Torreira se rapproche de l’Italie. Le club souhaite conclure des accords avec Thomas Partey de l’Atletico Madrid et Houssem Aouar de Lyon, mais aucun transfert n’est imminent, les ventes étant essentielles pour financer les deux revenus potentiels. Arteta a naturellement été rapide pour défendre Ceballos et Xhaka par la suite, mais a laissé entendre la possibilité de nouveaux ajouts.

« [Ceballos and Xhaka] ont été vraiment bons depuis que j’ai rejoint le club et [Elneny], à chaque fois que j’ai joué, je méritais de jouer à nouveau aujourd’hui mais je voulais juste faire une rotation « , a déclaré Arteta. » Je pensais que c’était un jeu où nous allions devoir attaquer plus d’espaces et la façon dont ils défendaient, nous voulions créer des situations avec Dani là-bas. Mais si nous pouvons renforcer l’équipe, nous allons essayer de le faire jusqu’à ce que le marché disparaisse, mais tout est encore ouvert.

« En fonction de ce qui se passe avec certains autres joueurs de l’équipe, nous sommes ouverts. Le marché peut nous surprendre. Cela peut venir pour l’un de nos joueurs dans une position différente et ensuite nous devons réagir, comme c’est arrivé avec [Emiliano Martinez] (qui a été vendu à Aston Villa cette semaine pour 20 millions de livres sterling) alors voyons ce qui se passe. «

La nécessité de boucler cette affaire n’est que soulignée par ce qui s’est passé ici, notamment après 45 minutes d’ouverture au cours desquelles Alexandre Lacazette a marqué et Michail Antonio égalisé.

Arsenal vise la qualification en Ligue des champions cette saison et pour atteindre cet objectif, il ne peut pas compter uniquement sur l’approche de contre-attaque très efficace qui a remporté son 14e succès en FA Cup le mois dernier. Ils rencontreront des équipes aussi bien organisées que West Ham et d’autres qui ne laisseront pas passer autant de situations prometteuses avec le jeu en jeu.

Il y avait des problèmes ailleurs. Kieran Tierney a subi un problème de hanche lors de l’échauffement, forçant un changement tardif avec Sead Kolasinac repêché en défense. Peu de gens s’attendent à ce que Kolasinac soit au club après la fermeture de la fenêtre de transfert le 5 octobre, le Bayer Leverkusen étant intéressé à ramener le joueur de 27 ans en Allemagne, mais le problème est plus complexe que de compter sur un joueur à l’avenir incertain. .

Le déploiement tactique d’Arteta a Arsenal dans une forme 5-3-2 sans le ballon, passant à un arrière quatre en possession. Cette forme dépend fortement de l’arrière central gauche – généralement Tierney – pour comprendre les nuances de position avec le conditionnement physique pour changer rapidement lorsque, dans ce cas, Bukayo Saka, avance de l’arrière gauche.

Mikel Arteta a peu de profondeur au milieu de terrain derrière les partants Granit Xhaka et Dani Ceballos. Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .

Kolasinac n’est pas à un niveau de forme optimal et Arteta pouvait être entendu crier régulièrement à « Kola » lorsque la forme d’Arsenal semblait suspecte. Ce n’était donc pas une surprise lorsque l’égaliseur des Hammers est venu de ce côté du terrain, Ryan Fredericks se chevauchant pour traverser pour Antonio pour convertir de près.

Cependant, c’était précisément le type de jeu qu’Arsenal aurait perdu sous le prédécesseur d’Arteta Unai Emery et ils méritent d’être félicités pour leur persévérance, évoquant un but gagnant contre le cours du jeu. Saka a nourri Ceballos avec une belle passe et ce dernier a mis le ballon au carré pour le remplaçant Eddie Nketiah pour marquer quatre minutes de la fin.

Cette combinaison produisant le but gagnant était un exemple particulièrement émouvant de l’unité qu’Arteta a engendrée étant donné que la paire s’est affrontée lors de l’échauffement du rondo avant la victoire de samedi dernier à Fulham. Nketiah a réagi à ce qu’il croyait être un défi trop zélé. Arteta a affirmé lors de sa conférence de presse d’avant-match que l’affaire avait été reléguée à l’histoire et que cela s’est avéré.

« C’est la beauté de ce sport, qu’ils étaient dans les temps forts la semaine dernière pour quelque chose qui s’est passé entre eux qui était un peu négatif et puis aujourd’hui ils ont trouvé un moyen de se comprendre et de créer le but gagnant », a déclaré Arteta.

Ceballos fournissant le moment décisif en sortant du milieu de terrain central, on pourrait supposer que la surface du terrain offre une puissance et une protection suffisantes pour cette équipe d’Arsenal, mais cela ne doit pas masquer ce qui s’est passé auparavant. Thomas, capable de jouer en tant que milieu de terrain box-to-box, et Aouar, un meneur de jeu élégant, auraient été des options tentantes ici, partageant la charge de travail dans la salle des machines sur ce qui sera une campagne intense.

Dépenser de l’argent n’est jamais une panacée garantie, mais les motivations d’Arteta pour la dernière quinzaine de la fenêtre ont beaucoup de sens.