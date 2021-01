Pedro Mosquera et Paul Akouokou, dans une action de Huesca – Betis. .

Le Betis bat Huesca à El Alcoraz (0-2) et noyé l’équipe aragonaise encore plus, puisque sa différence avec le salut passe à six points, et a quitté la continuité de son entraîneur, Miguel Angel Sánchez, “ Míchel ” sur l’aile.

Le conseil d’administration de l’équipe Alto Aragonese l’avait confirmé dans le poste jusqu’au match avec les Verdiblancos, mais la défaite pointe vers un possible licenciement malgré le fait qu’il a le soutien de son staff.

Huesca, qui n’a remporté qu’un seul match dans cette ligue, toujours enfoncé dans la dernière position de la table et cela aggrave également leur situation du point de vue moral.

Tout le contraire de l’ensemble de Manuel Pellegrini, qui avec la victoire met la terre au milieu avec le basComme l’avance de relégation augmente à sept points et peut commencer à chercher.

La première partie était même, avec une grande pression des deux équipes sur la sortie du ballon rival et une plus grande possession locale au début, mais qui a été décantée pour le côté vert et blanc au fil des minutes.

L’équipe du Barça n’a guère dérangé son rival en première mi-temps et n’a réussi qu’un tir entre les trois bâtons, déjà en prolongation, tandis que le Betis, chargeant le jeu sur son côté gauche avec des combinaisons entre Sergio Canales, Aitor Ruibal et Loren Morón, s’est approché de la zone opposée mais n’a pas non plus apporté de grand danger.

En fait, la meilleure chance a été un tir de Loren à la 23e minute, après une défaite de Pedro López, qui a été avortée par le Grec Dimitrios Siovas se jetant au sol.

Après le temps de repos, la situation n’a pas beaucoup changé, avec l’équipe de Manuel Pellegrini avec une légère supériorité en possession mais développant le jeu principalement au centre du terrain.

À la 78e minute, après un corner, un centre précis d’Emerson Leite depuis la droite a été complété par Aissa Mandi pour porter le score à 0-1.

Le Betis a fini par clôturer le match plus tard avec un autre centre mesuré, dans ce cas par Nabil Fekir sur Le Paraguayen Antonio Sanabria, qui a pris la tête pour porter le score à 0-2.

0 – Huesca: Alvaro Fernandez; Pedro López (Pulido, m.52), Insua, Siovas, Javi Galán; Ferreiro (Borja Garía, m.52), Mosquera (Okazaki, m.79), Mikel Rico (Sergio Gómez, m.72), Ontiveros; Rafa Mir et Sandro (Seoane, m.72).

2 – Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Paul, Canales (Sidnei, m 83); Laínez (Juanmi, m.79) Fekir, Aitor Ruibal (Rodri, m.79); et Loren (Sanabria, m 68).

Buts: 0-1. M.78. Mandi; 0-2. M.93. Sanabria.

Arbitre: Cordero Vega (Comité cantabrique). Paul a été expulsé avec un double avertissement (m.81). Il a averti Ontiveros et Insua, pour Huesca.

Incidents: Match correspondant à la dix-huitième journée disputé au stade El Alcoraz de Huesca à huis clos.