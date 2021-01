Betis et Séville Ils ont signé un match nul (1-1) dans le très attendu derby sévillan, qui avait de la tension, du football de filet et le sentiment que les locaux, verts et blancs, pourraient prendre les trois points mais ont payé leurs erreurs un jour de plus. Séville est allé de l’avant grâce à la médiation de Suso, dans un nouvel échec en défense de l’équipe de Pellegrini, qui a égalisé un penalty grâce à la médiation de Chaînes et lui a donné la responsabilité de lancer une deuxième peine maximale à Fekir, qui a échoué et a quitté le match dans un tirage au sort final qui n’a satisfait ni l’un ni l’autre.

Toujours extra-motivés dans ce type de match, les joueurs du Betis et de Séville ont été mesurés entre la voracité provoquée par la possibilité de gagner l’éternel rival et la peur d’obtenir un résultat contraire. Dans ce scénario, les trois points signifient bien plus que cela et la solidité de Séville, en tant qu’équipe et en tant que projet, leur a donné un poids spécifique que l’équipe dirigée par Manuel Pellegrini.

En revanche, le Betis a mis un point de plus de cœur et d’audace et a dominé les points dans les 45 premières minutes, sans toutefois prendre de l’avance au tableau de bord. L’avait dans ses bottes Nabil Fekir, qui a renversé sa marque, mais n’a pas frappé un coup franc à l’intérieur de la zone. Ni Chaînes, un autre des temps forts de la première mi-temps, a pu battre Bono, laissant tout pour la reprise, où les hostilités allaient vraiment éclater.

Avec encore un point de fatigue, les espaces s’ouvraient en même temps que la possibilité d’erreur, et dans ce dernier, le Betis tomba, comme tant de fois. Un mauvais dégagement de Mandi a terminé le bal aux pieds de À Neysri, qui a cédé de sorte que Suso, avec un tir serré, a mis le 0-1 sur le tableau de bord. Le Betis s’est démarqué mais Séville était en tête.

Les Bétiques, cependant, allaient tirer leur force de la faiblesse et il allait leur donner pour mettre les tables, avec presque pas de temps pour Séville pour célébrer. Une action dans la zone s’est terminée par une chute de Loren, causée par un récidiviste Diego Carlos dans ce type d’action. Pénalité pour Betis, que Canales allait convertir magistralement et sans aucun doute. Le derby a de nouveau fait match nul au tableau de bord.

Fekir pardonne la victoire

Séville a été libéré au comptoir tandis que le Betis, sans trop d’alternatives sur le banc en raison de l’épidémie de coronavirus qui a affecté l’équipe, attendait une action individuelle pour sortir d’une léthargie causée par la fatigue. Il l’a trouvé sur les jambes de son footballeur le plus déstabilisant, un Nabil Fekir qui a agi comme un triléro contre un Acuña qui a piqué, prenant le deuxième penalty de l’après-midi, une infraction que ni Del Cerro ni son assistant n’ont vu, mais le VAR l’a fait, qui a alerté en raison de la clarté de l’action.

Attrapé la balle Fekir, qui avait raté son dernier penalty, à la place du buteur Canales, et la fin s’est déroulée comme prévu, avec un lancement médiocre et l’arrêt respectif de Bono. Le Betis a pardonné et Séville est ressorti vivant vers les dernières minutes où ni l’un ni l’autre n’avaient assez de force pour déséquilibrer le tableau de bord, qui s’est terminé par un match nul et le sentiment que les Verdiblancos, une fois de plus marqués par des erreurs dans des moments clés, ils ont laissé le rival vivre.