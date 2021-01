Le Betis a répété l’histoire de samedi dernier et est retourné à la Real Sociedad pour entrer en quarts de finale de la Copa del Rey, dans un affrontement qui a dû être décidé en prolongation après avoir atteint la fin des quatre-vingt-dix minutes avec un nul 1-1.

La Real Sociedad a été la première à frapper. Sur sa première occasion sans faute, il a battu Joel Robles d’un tir puissant croisé par le gauche d’Oyarzábal, profitant d’une passe du droit d’Andoni Gorosabal face à une certaine passivité de la défense locale. De là, il a bien contrôlé le match contre les tentatives offensives stériles du Betis. La seconde mi-temps a commencé par l’expulsion pour un double jaune d’Illarramendi, qui a réapparu, et le Betis a pris les commandes du match, tandis que le Real attendait le compteur.

L’expulsion de Sanabria dans les locaux égala les troupes à un quart d’heure de la fin, mais peu de temps après, la cravate passa par Canales. En prolongation, ils ont condamné deux buts de Borja Iglesias.

Pendant ce temps, Levante a atteint les quarts de finale de la Copa del Rey avec une victoire convaincante (2-4) contre un Real Valladolid qui est passé de plus en moins, qui a de nouveau souffert d’un manque d’efficacité et s’est retrouvé sans idées devant la plus grande poussée du granota ensemble. De plus, les pucelanos ont enregistré de graves échecs défensifs, comme celui qui a conduit au un à deux juste avant la pause. L’entraîneur de Valladolid, Sergio González, était très en colère après le match contre les «buts grossiers» que son équipe a reçus.

De leur côté, Villarreal a réalisé le classement pour les quarts de finale en battant Gérone à Montilivi 0-1 avec un but de Yeremy Pino, dans un duel dans lequel il a affirmé sa supériorité et est revenu sur la voie de la victoire après les deux nuls ajoutés en championnat. contre Grenade et Huesca. C’était la première défaite de Gérone cette année et la première dans son domaine depuis novembre.

Le but est venu à la 19e minute, dans une action née du côté droit de l’attaque de Villarreal. Manu Trigueros, assisté de Baena, a percuté un tir dur du bord dans le poteau gauche d’Arijanet Muric et Yeremy, attentif, a chassé le rebond dans la petite zone pour marquer à plaisir. C’était son cinquième but du parcours. Le jeu diminuait progressivement en rythme et les locaux, avec plusieurs remplaçants dans les onze, ne pouvaient pas réagir.

D’autre part, avec la présence de Leo Messi, qui a servi les deux matchs de sanction et est sur la liste de l’effectif et s’est remis de son inconfort musculaire, Barcelone jouera ce soir son futur échanson à Vallecas, où l’entraîneur Ronald Koeman Vous devez décider quoi les aspirations de votre équipe dans cette compétition. Devant, un Rayo Vallecano qui va dans le bon sens en Deuxième Division et emmené par un entraîneur, Andoni Iraola, qui avait déjà atteint les demi-finales la saison dernière avec Mirandés.