Le Betis célèbre le but égalisateur contre la Real Sociedad. .

La Société réelle maintient sa mauvaise séquence à Saint-Sébastien, où il n’a plus gagné depuis début novembre, et abandonne l’égalité à un Betis qui a élevé un 2-0 avec des buts de Sergio Canales et Joaquín, ce dernier dans le temps additionnel.

Aucune chance de marquer clairement en première mi-temps, le ballon est passé d’une zone à l’autre avant de mourir et de ressusciter dans un nouveau contre qui n’a abouti à rien, bien que dans l’un d’entre eux, Le Normand ait joué avec le feu dans une mêlée avec Canales, qui a réclamé un penalty au Français.

L’opportunité que Fekir avait parfaitement illustrée ce qui s’est passé à cette époque, un grand leadership de Verdiblanca, car il y avait de la qualité dans les deux équipes, il a mis un ballon hors de la surface pour le Français, qui a tiré fort mais innocent sans compliquer la vie de Remiro quand il le pouvait ont obtenu autre chose.

La Le Real avait sa seule chance près de la pause, dans une combinaison tressée que Guridi n’a pas complétée car il a trouvé le meilleur Robles pour perturber une option claire pour les Basques.

Alexander Isak avait été porté disparu en première période, juste au moment où son équipe avait le plus besoin de lui après le départ de Willian Jose, et il a répondu au début de la seconde mi-temps avec le but qui a déséquilibré le match.

Isak avait d’abord terminé un jeu par Oyarzabal et le ballon a été repoussé par un défenseur Betic sur la ligne de but, l’action s’est poursuivie et un ballon divisé a été pris par Merino pour finir dans les bottes de l’attaquant suédois, qui, dans son deuxième coup, il a battu un Robles qui avait le ballon glissé entre ses jambes.

Là, la résistance du Betis a pris fin momentanément. Pellegrini a tenté de faire un pas avec l’entrée de Carvalho et Tello, mais avant qu’ils ne prennent position sur le terrain, un brillant contre local, avec trois passes, le Oyarzabal a fini de surmonter subtilement Robles et transformez la passe d’Isak en aide.

Plus d’effet avait le L’arrivée de Joaquín dans les dernières minutes car de ses bottes venait le centre qui se terminait par une tête, sans marque, Sergio Canales pour raccourcir les distances avant son ancienne équipe, mais le pire reste à venir pour les Gipuzkoans, qui ont vu comment Joaquín a égalisé le match dans le temps additionnel au désespoir d’Imanol Alguacil, qui n’a pas pu trouver une explication à ce qui s’est passé.

Fiche technique:

2.- Real Sociedad: Remiro; Gorosabel (Zaldua, min. 65), Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Guridi, Merino (Zubimendi, min. 76); Portu (Januza, min.82), Oyarzabal (Barrenetxea, min.76) et Isak (Jon Bautista, min.82).

2.- Betis: Chênes; Emerson, Mandi, Ruiz, Miranda; Canales, Paul (Carvalho, min. 55), Lainez (Rodri, min. 67); Fekir (Joaquín, min. 78), Guardado (Tello, min. 55) et Loren (Sanabria, min. 67).

Arbitre: Soto Grado (Comité Riojano). Il a averti Merino, Zaldua, Miranda et Paul.

Buts: 1-0, min. 48: Isak. 2-0 min. 56: Oyarzabal. 2-1, min. 85: Canaux. 2-2, min. 92: Joaquin.