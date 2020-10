L’étape de Josep Maria Bartomeu en face de la Club de football de Barcelone Il prend fin après plus de six ans au cours desquels, au-delà des succès sportifs, surtout notables dans ses premiers mois de mandat, le négatif a davantage pesé en référence aux scandales extra-sportifs et à son schisme avec l’effectif. Bartomeu a échoué en tant que président en raison de sa gestion sportive et économique, et laisse une entité embourbée dans une crise qui nécessite une reconstruction urgente pour revenir au sommet au niveau européen.

14 sont les titres remportés par la section football, le principal du club, avec Bartomeu comme président. 4 Ligues, 4 Coupes du Roi, 1 Ligue des Champions, 1 Coupe du Monde des Clubs, 3 Super Coupes d’Espagne et 1 Super Coupe d’Europe décorent le record de Bartomeu, qui ne peut pourtant se vanter du triplé de la saison 14-15, ni de son la domination de la ligue à ce stade, car au-dessus du présent finit par peser, et dans le domaine strictement sportif, ils pèsent principalement les ridicules Européens des trois dernières éditions.

Après le Débâcle de Rome lors de la saison 2017-18, où un 3-0 séparait les Catalans de la Ligue des champions, il est arrivé le bâton de Liverpool, un an plus tard et dans les mêmes cas de concurrence continentale maximale. A cette occasion, et à nouveau après un résultat très favorable au match aller (4-1), le Le Barça a subi un black-out avec un 4-0 que pour beaucoup, c’était la fin d’une époque à Can Barça.

Des responsabilités ont été demandées, mais Bartomeu ne s’est pas retiré, et un an plus tard, avec une équipe combattue avec son président et sans le lifting dont il avait besoin pour régner en Ligue des champions, le Bayern a approuvé un rougissant 2-8 au Barça dans un Camp Nou vide de public et le football tactile et les résultats que Josep María avait reçus en héritage il y a des années.

Catastrophe économique

Comme si le sport ne suffisait pas à aboutir à une conclusion dans l’équilibre de Bartomeu à la présidence, la gestion économique du club a été marquée par le passage, pas exactement éphémère, de la personne qui est aux commandes depuis six ans. Avec des salaires astronomiques et impossible à assimiler par le club, la masse salariale du sport est passée de 432 millions durant la saison 16-17 à plus de 639 en 2017-18, des montants astronomiques qui rendent le projet sportif d’un club non viable qui a fini par céder ses actifs pour tenter de compenser par l’épargne de leurs salaires.

Cependant, la chose ne s’arrête pas là. Et c’est que si on parle de points fatals dans l’équilibre de Bartomeu en tant que président de Barcelone il faut souligner le BarçaGate, le scandale qui a fini par déclencher les hostilités entre l’équipe et le conseil d’administration après avoir appris que les joueurs avaient été espionnés dans une campagne visant à nettoyer l’image du président et à salir celle de Guardiola, Xavi, Messi, Piqué et autres joueurs, outre plusieurs candidats à la présidence du club de Barcelone.

Le ‘BarçaGate’

Barcelone a embauché une entreprise, I3 Ventures, pour créer des états d’opinion à travers les réseaux sociaux et ainsi protéger la réputation de Josep Maria Bartomeu et de ses hommes de confiance. La société sous contrat a travaillé avec la gestion des comptes qui ont attaqué Messi et sa famille, ainsi que Piqué, Guardiola, Xavi ou des ennemis dans la sphère présidentielle, dans le cas de Víctor Font, Agustí Benedito ou Joan Laporta.

Messi et Piqué, les deux faces visibles du projet, ont été attaqués par des fronts différents. Alors que Leo a été indirectement et secrètement reproché pour son retard dans le renouvellement du Barça, le défenseur central a été récusé pour ses pouvoirs avec Kosmos et la Coupe Davis. De plus, l’équipe a été accusée d’être à l’aise et de ne pas donner les bonnes performances sur le terrain.