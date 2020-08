Les Rays de Tampa Bay ont obtenu le coup de pouce dont ils avaient besoin pour remporter leur match d’ouverture de la série mardi soir contre les Orioles de Baltimore – en passant par la Californie.

Les anciens coéquipiers des San Diego Padres, Hunter Renfroe et Manuel Margot, ont frappé deux circuits consécutifs et le natif de Golden State, Tyler Glasnow, a atteint un sommet en carrière de 13 dans un début dominant dans la victoire 4-2 des Rays sur les Orioles pour lancer les trois. série de jeux.

Le match du milieu de la série de trois matchs est prévu pour mercredi.

Renfroe et Margot ont été échangés de San Diego au club de la Ligue américaine de l’Est dans deux métiers différents, Renfroe étant arrivé début décembre et Margot deux mois plus tard avant l’entraînement du printemps.

Mardi soir, lors de la deuxième manche avec les Rays vers le bas 1-0, Renfroe a lancé une bombe à deux points pour son cinquième circuit et Margot a sauté sur le deuxième lancer de son au bâton pour son premier circuit des Rays et une avance de 3-1.

“C’est vraiment cool”, a déclaré Renfroe à propos des circuits consécutifs avec Margot. “Je l’ai rencontré par le biais des mineurs et de San Diego, et nous sommes de bons amis depuis longtemps.”

Mais la présence intimidante de Glasnow sur le monticule a volé la nuit alors que les Rays battaient les Orioles pour la première fois en quatre essais.

Alors que le droitier de 6 pieds 8 pouces a tiré sa balle rapide à domicile dans les années 90 toute la nuit, sa balle courbe a décimé Baltimore. Il a lancé 48 balles courbes et 47 balles rapides, plus un changement, dans ses 96 lancers. Neuf de ses retraits au bâton étaient avec le gros crochet, et il a enregistré un record en carrière de 24 coups et ratés.

Il a retiré les 11 derniers frappeurs auxquels il a fait face, reniflant neuf des 10 derniers frappeurs de Baltimore.

“Les trois dernières manches ont été les meilleures que j’ai ressenties”, a déclaré Glasnow, originaire de Santa Clarita, en Californie.

C’était le directeur de la performance que Kevin Cash avait besoin de voir.

Avec les partants Charlie Morton et Yonny Chirinos sortis – Morton avait un enclos prometteur mardi, mais Chirinos (chirurgie de Tommy John) est perdu pour cette saison et la suivante – Cash avait besoin des sept manches de Glasnow.

Lefty Jalen Beeks semblait être sur la bonne voie pour son deuxième arrêt, mais est parti avec un retrait dans le neuvième avec un problème de bras. Edgar Garcia, récemment acquis de Philadelphie, a enregistré les deux derniers retraits pour son premier arrêt en carrière alors que le personnel de Tampa Bay a affiché 15 retraits au bâton.

Trevor Richards (0-0, 5,94 ERA) fera son deuxième départ et sa sixième apparition mercredi. Il a une fiche de 1-1 avec une MPM de 5,40 en quatre sorties (trois départs) dans sa carrière contre Baltimore.

Les Orioles ont récolté sept coups sûrs, mais la séquence de 18 matchs consécutifs d’Anthony Santander s’est terminée grâce à Glasnow et Beeks. L’arrêt-court Pat Valaika, qui avait commis deux erreurs en 52 matchs en carrière avant mardi, a commis une paire lors de la défaite de mardi – les deux menant à des points non mérités.

Le manager Brandon Hyde a déclaré que le receveur Pedro Severino (tension du fléchisseur de la hanche droite) pourrait être dans l’alignement mercredi et que l’arrêt-court Jose Iglesias (quadriceps gauche douloureux) est éligible pour quitter l’IL et pourrait être activé bientôt.

“Il se sentait beaucoup mieux hier”, a déclaré Hyde à propos de Severino, blessé dimanche. “Il se sent encore mieux aujourd’hui. J’espère qu’il sera là-dedans dans un ou deux jours.”

Asher Wojciechowski (1-3, 4,84 ERA) partira pour Baltimore, et le droitier cherchera à rebondir après une paire de départs difficiles. Il a accordé six points et 12 coups sûrs en 8 2/3 manches combinées en départs à domicile contre Washington et Boston, bien qu’il ait remporté une victoire contre les Nationals.

En quatre apparitions en carrière, dont trois commencent, contre les Rays, Wojciechowski a une fiche de 0-1 avec une MPM de 5,00, Tampa Bay plaçant 10 points mérités en 18 manches contre lui.

Les Orioles seront en lice pour revenir à la victoire sur la route. Baltimore, avant mardi, avait remporté ses six précédents matchs sur la route.

– Médias au niveau du champ