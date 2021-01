“Pour ceux qui sont nés à Gijón, il n’y a pas de plus grande illusion que de pouvoir jouer en équipe première du Sporting”, déclare le milieu de terrain, qui a disputé plus d’une centaine de matches en équipe première entre la Première Division et l’UEFA. “Si jouer avec la première équipe était un rêve irréalisable, pouvoir jouer beaucoup plus en compétition européenne”, Souligne Avelino, «je ne l’ai jamais imaginé».

Après avoir joué pour Veriña, il a signé pour le Sporting pour jouer pour la deuxième équipe, avant de faire le saut dans la première équipe. Les débuts de rêve ont eu lieu à Valladolid. «Il faisait très froid, c’était un dimanche après-midi», se souvient Avelino. Ce match a été remporté par le Sporting 0-1, avec un but de Luhovy. Une rencontre encore plus spéciale pour Avelino. “Plusieurs joueurs locaux ont fait leurs débuts le même jour: Iván Iglesias, Muñiz et moi”, se souvient-il, “pour moi, c’était très important de pouvoir faire ses débuts avec eux, à cause de l’amitié qui nous unissait”.

Une relation qui perdure encore à ce jour, malgré le passage des années. «Nous avons toujours été amis par rapport à nos coéquipiers», explique l’ancien milieu de terrain du Sporting, qui nous assure que «à ce jour, nous continuons à entretenir une relation étroite». En fait, bien qu’Avelino habite en dehors de Gijón, à Jaén, «et nous ne pouvons nous voir que de Pâques à Ramos, chaque fois que nous pouvons nous voir». Pour Avelino, “C’est la chose la plus importante que j’apporte avec moi de mon temps dans le football”. Pas seulement des amitiés, mais “tous les bons souvenirs que je garde” de ces années.

L’un d’eux, justement, celui d’un but qu’il a marqué. “C’était un très beau but”, estime-t-il maintenant, “c’était contre Majorque, j’ai dribblé contre un rival et en tombant je l’ai frappé.” Un objectif reconnu comme «l’objectif du jour, de Canal +», rappelles toi. L’autre bon souvenir qu’il garde est celui de l’autre but qu’il a inscrit en première division, contre Albacete. “Ce sont les deux seuls buts que j’ai marqués avec la première équipe”, confirme-t-il. Également les matches de l’UEFA, contre le Partizan et le Steaua de Bucarest. «C’était quelque chose d’incroyable», dit-il.

Son départ du Sporting s’explique par deux facteurs essentiels: une blessure au genou et le service militaire obligatoire. “J’ai subi une grave blessure au genou et j’ai passé pratiquement un an sans pouvoir jouer”, explique Avelino. A cela s’ajoute que “je devais faire de l’armée, à Noreña, donc j’étais à mi-chemin entre les deux”. Précisément pour cette raison, “cette année-là, j’étais un peu coupé de l’équipe” et, après cela, il a quitté la discipline rojiblanca.

Après être passé par Cultural Leonesa et Zamora, dans la deuxième division B, il a signé pour Torredonjimeno Extremadura, de la même catégorie, et, après cela, pour Martos Jienense, de la troisième division, où il a raccroché à 36 ans. Une province, Jaén, qu’il n’a plus quittée. Après avoir quitté le football, il s’est consacré à travailler dans une entreprise automobile, dont il est aujourd’hui le manager et où il se souvient encore du “but du jour” qu’il a marqué.